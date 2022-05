Vorstandschaft einstimmig wiedergewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Sichtlich erfreut registrierte Vorsitzender Johann Straub die zahlreichen Besucher bei der Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Aulendorf am 20. April. Der Vorsitzende begrüßte 27 Mitglieder, Ehrenmitglieder und Chordirigentin Ursula Jankowski. Bei der traditionellen Totenehrung gedachte man den verstorbenen Mitgliedern des Gesangvereines.

Aufgrund der Pandemie war der Bericht des Vorsitzenden sehr überschaubar, denn es konnten nur wenige Veranstaltungen und Sitzungen in diesem Zeitraum stattfinden. Lediglich zehn gemeinsame Singstunden konnte man unter den aktuellen Hygiene-Richtlinien abhalten. Traditionell gestaltet der Liederkranz am 2. Weihnachtstag und „Dreikönig“ einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin. Bedingt durch die Corona-Pandemie erklang wieder eine achtstimmige Gesangsgruppe von der Orgelempore. Chronist Straub ließ das vergangene Jahr Revue passieren und berichtete von den wenigen Ereignissen.

Kassenverwalterin Brigitte Lotter stellte enorme Verluste im Geschäftsjahr fest, da keine Einnahmen, außer den Mitgliedsbeiträgen und dem Zuschuss vom OCV, generiert wurden, aber die laufenden Kosten doch präsent waren. Kassenprüfer Ursula Maucher und Dorothea Hermann bescheinigten der Kassiererin eine durchgängige transparente Kassenführung, welche Dorothea Hermann anschließend bestätigte. Die Entlastung der Vorstandschaft durch Leon Pickel, der die gute Arbeit der Verantwortlichen hervorhob, geschah durch das Auditorium einstimmig. Dirigentin Ursula Jankowski betonte in ihrem Bericht, dass die lange Zeit des Wartens endlich zu Ende ist und der Chor seine Übungsstunden in der heimischen Grundschule wieder aufnehmen konnte. Der Liederkranz wählt seine Vorstandschaft im Turnus von zwei Jahren und der gewählte Wahlleiter Leon Pickel übernahm gerne dieses Amt. Alle Mitglieder des Aulendorfer Traditionsvereines waren wieder gewillt, nochmals für zwei Jahre zu verlängern und wurden einstimmig wiedergewählt sowie bestätigt.

Eine besondere Ehrung erfuhren drei Damen des Chores für langjähriges aktives Singen im Chor. Der OCV verlieh an Frau Helga Eisenmann und Frau Ilse-Ilona Szokolai für 30 Jahre eine Urkunde und Nadel. Für 70 Jahre Singen im Chor verlieh der DCV an Veronika Rautenberg eine Urkunde mit Brosche, unterzeichnet vom Präsidenten des Deutschen Chorverbandes Christian Wulf.