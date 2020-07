Vorführungen mit Flachs und Wildkräuterführung im Museumsdorf

Im Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach erwartet die Besucher am Sonntag, 5. Juli, ein spannender Tag mit Vorführungen rund um die Verarbeitung von Flachs. Irene Bänsch und Kathrin Eisele bieten außerdem am gleichen Tag erneut ihre Wildkräuterführungen an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der Anbau von Flachs spielte demnach in Oberschwaben eine wichtige Rolle, er habe maßgeblich zum Lebensunterhalt von Kleinbauern beigetragen. Am Sonntag zeigt Hildegard Igel interessierten Besuchern, wie Flachs gebrochen, gehechelt und gesponnen wird. Vor allem für die kleinen Besucher lohne sich ein Besuch bei Seilerin Karin Emhart. Sie führe vor, wie man früher Seile gedreht hat. Die Kinder könnten dort selbst anpacken und sich ihr eigenes Seil drehen.

Kräuterlikör, Kräuterpesto und Kräutersalz

Dass aus Flachs nicht nur Stoff werden kann, zeigten die Leinprodukte von Simon Igel: Das Öl und die Leinsamen der Flachspflanze seien früher wichtige Lebensmittel gewesen. Wer sich für Kräuterprodukte begeistere, solle beim Stand von Ilona Werner vorbeischauen. Dort gebe es nicht nur Kräuterlikör, Kräuterpesto und vieles mehr, sondern auch spannende Informationen zu Kräuterprodukten.

Aufgrund der sehr großen Nachfrage würden Irene Bänsch und ihre Tochter Kathrin Eisele, zertifizierte Allgäuer Wildkräuterführerinnen, erneut ihre Führungen anbieten. Teilnehmer würden erfahren, was Giersch, Spitzwegerich und Schachtelhalm bewirken und wie Kräutersalz hergestellt wird.

Anmeldung für Führungen

Die Führungen finden um 10, 11, 13, 14, 15 und 16 Uhr statt. Die Teilnehmerzahl sei aufgrund der aktuellen Situation beschränkt, bei einigen Führungen seien nur noch wenige Plätze frei. Es wird um Anmeldung gebeten per E-Mail an natalie.schwoerer@biberach.de oder unter der Telefonnummer 07351 / 526784. Anmeldeschluss ist am Freitag, 3. Juli, um 13 Uhr.

Auch für das leibliche Wohl sei wie immer gesorgt: Die Kürnbacher Vesperstube habe geöffnet, der Bäcker hole leckere Köstlichkeiten aus dem Backhäuschen und Kässpätzle-Liebhaber kämen beim Stand von Herbert Dressel auf ihre Kosten.