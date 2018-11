Rund 12 000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Allewindenstraße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, bog ein 20-jähriger Audi-Fahrer links in diese ein und kollidierte mit einem entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten 41-jährigen VW-Lenker. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.