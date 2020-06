Vorfahrt in Aulendorf missachtet: 8000 Euro Schaden

Schaden in Höhe von rund 8000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen gegen 8.50 Uhr in Aulendorf ereignet hat. Laut Polizeibericht war eine 20-jährige Autofahrerin, von einem Parkplatz kommend, in den Breiteweg eingefahren und hatte hierbei die Vorfahrt einer 21-jährigen Autofahrerin missachtet, die den Breiteweg in Richtung Safranmoosstraße befuhr. Beide Frauen blieben beim Zusammenstoß ihrer Fahrzeuge unverletzt.