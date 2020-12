Vor allem Frauen fürchten einsame Weihnachten

41 Prozent der Deutschen sorgen sich, Weihnachten in diesem Jahr allein oder in kleinem Kreis feiern zu müssen, teilt die KKH Kaufmännische Krankenkasse mit. Das gelt vor allem für Frauen (45 Prozent zu 37 Prozent der Männer), wie eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag der Krankenkasse zeig. Geselliges Miteinander mit Familie, Freunden und Nachbarn – für viele an Weihnachten unverzichtbar – ist wegen der Anti-Corona-Maßnahmen in diesem Jahr nur sehr begrenzt möglich.

Und so stünden viele vor der Frage, wie es wird, das Fest im sehr überschaubaren Kreis oder sogar ganz allein. „Das Risiko, sich an den Feiertagen sozial isoliert und einsam zu fühlen, ist wegen der Kontaktbeschränkungen erhöht“, sagt Michael Falkenstein, Psychologie-Experte der KKH. „Doch gegen drückende Einsamkeit kann jeder etwas tun, damit die Festtage trotz Corona wohltun und Kraft geben.“

Die Kontakt- und Reisebeschränkungen im Frühjahr wie auch aktuell haben unseren Radius verengt. „Aber dadurch ist auch Raum frei geworden, und den sollten wir aktiv nutzen, zum Beispiel für eine intensivere Wahrnehmung unserer Mitmenschen“, regt Falkenstein an. „Klingeln Sie doch mal an der Tür Ihres Nachbarn und fragen, ob sie etwas besorgen oder sonst unterstützen können. Oder kontaktieren Sie eine Schulfreundin per Mail, WhatsApp oder Brief, bei der sie sich schon immer mal wieder melden wollten.“

Jeder solle versuchen, nicht nur das Negative zu sehen. „Führen Sie sich bewusst die Vorteile vor Augen, dass Sie weniger Vorbereitungsstress haben oder an den Weihnachtstagen nicht hunderte Kilometer auf vollen Autobahnen zurücklegen müssen“, so der Experte. Sein Tipp: „Schmieden Sie rechtzeitig Pläne für die Weihnachtsfeiertage, mit denen sich physische Distanz überbrücken lässt.“

Medien seien ein Mittel, um die soziale Isolation aufzubrechen und mit Menschen in Kontakt zu treten, zum Beispiel mit Familie und Freunden über Skype. Facebook, YouTube und Co. könnten bei intensiver Nutzung aber auch das Gefühl von Einsamkeit verstärken. „Achten Sie daher auf die richtigen Kommunikationspartner, einen maßvollen Umgang und solide Internetseiten“, appelliert Michael Falkenstein. „Natürlich sind mediale Sozialkontakte nicht mit direkten Kontakten vergleichbar. Aber sie sind während der Corona-Pandemie eine Möglichkeit der Kontaktpflege, Zugehörigkeit, Ablenkung und psychischen Entlastung.“

Wichtig seien auch regelmäßige Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichend Entspannung. All das fördere die Produktion von Glückshormonen. Obendrein würde das Immunsystem gestärkt, das weniger anfällig für eine Vireninfektion ist.