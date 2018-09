Von Mördern und mittelalterlichen Siedlungen

Die Volkshochschule Oberschwaben mit Sitz in Aulendorf bietet laut Pressemitteilung in nächster Zeit folgende Ausfahrten und Kurse an:

Campus Galli – eine mittelalterliche Siedlung entsteht: In der Nähe von Meßkirch entsteht auf einem großen Waldgelände eine mittelalterliche Siedlung mit den Baumethoden des 12. Jahrhunderts. Jeder Holznagel, jede Schindel und jeder Dachbalken wird dort in zahlreichen offenen Werkstätten von Hand hergestellt. Man kann Drechslern, Seilern, Töpfern, Schmieden, Leinenwebern und anderen Handwerkern bei der Arbeit zuschauen.Die Teilnehmer sollten gut zu Fuß sein, denn das Gelände ist sehr weitläufig. Gutes Schuhwerk ist empfehlenswert. Anmeldeschluss: 5. Oktober. Im Preis enthalten sind: Bahnfahrt, Reiseleitung, Führung und Eintritt. Zustieg nur in Aulendorf. Termin: Samstag, 13. Oktober, 9.12 Uhr bis 18.50 Uhr, Bahnhof, Schalterhalle, 24 Euro, E20603S, Hadwig Schühly-Wiedenmann.

Die lange Mördernacht: Serienmörder, Massenmörder, Kannibalen, Frauen-& Kinderschänder, Wahnsinnige und Triebtäter nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern auch aus früheren Zeiten, werden während dieses Vortrags vorgestellt. Das Schlimme daran ist: Diese Personen haben wirklich existiert, die geschilderten Gräueltaten sind alle tatsächlich passiert. Haarmann, Kürten, Denke und etliche andere werden nicht zu kurz genannt, selbst die Henkersmahlzeiten kommen zur Sprache. „Warte, Warte nur ein Weilchen dann kommt der Mörder auch zu dir, mit dem kleinen Hackebeilchen, und macht...“ Ein Wurstsalat oder Käsebrot als typisch oberschwäbisches Gericht ist im Kurspreis inbegriffen, bitte bei der Anmeldung angeben. Anmeldeschluss: 18. Oktober. Termin: Donnerstag, 25. Oktober, 19 bis 21.15 Uhr, Oggelshausen, Gasthaus Löwen (Biberacher Straße 8), 16 Euro, E10905, Paul Sägmüller.

Mietrecht: Immer Händel zwischen Mieter und Vermieter: Spätestens bei der nächsten Heizkostenabrechnung sind Händel zwischen Mieter und Vermieter programmiert. Viele Missverständnisse und Streitigkeiten können vermieden werden, wenn beide Seiten besser über das Mietrecht informiert sind. Seminarinhalte: Vertragsgestaltungen, Mieterhöhungen, Schönheitsreparaturen, Vertragsbeendigungen, Kündigungen, Neuerungen im Mietrecht. Der Dozent ist Rechtsanwalt. Teilnehmer erhalten einen Überblick zu diesem Thema, eine Einzelberatung ist nicht möglich. Termin: Mittwoch, 10. Oktober, 19 bis 21.15 Uhr, Bad Saulgau, VHS-Gebäude (Schützenstraße 28), Raum 1, 15,60 Euro, E10302, Roland Huchler.

Kreativ Weiden flechten: Aus den biegsamen Ruten werden wir verschiedene Objekte für die Herbst- und Winterdekoration flechten. Material wird von der Kursleitung mitgebracht. Bitte mitbringen: Schürze und Rosenschere. Termin: Donnerstag, 25. Oktober, 17.30 bis 19.45 Uhr, Bad Saulgau, VHS-Gebäude, Raum 2, 20 Euro, E21018, Antje Schnellbächer-Bühler.