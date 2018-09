Von der Häsrichterbühne auf den Laufsteg

Von der neuen Leidenschaft der ehemaligen Aulendorfer Häsrichterin Gisela Weggenmann (Jahrgang 1957) hat die „Schwäbische Zeitung“ ganz nebenbei erfahren und sie an ihrem neuen Einsatzort besucht.

Viele Aulendorfer Narren kennen sie als Frau Abele von den Auftritten der „alten“ Häsrichtertruppe um Klaus Wekenmann in der Stadthalle. In der Fasnetsaison 2016 stand sie letztmalig auf der Bühne. Sie ratschte und tratschte mit ihren Mitstreitern beim Frühschoppen auf einem Spielplatz über Begebenheiten des vergangenen Jahres. Zu diesen 25-Jahren Bühnenjahren sagt Frau Abele alias Gisela Weggenmann: „Es war eine wunderschöne Zeit und ich habe wirklich schweren Herzens Abschied genommen, aber irgendwann muss man die Jugend an die Macht lassen, und das möglichst bevor man ausgepfiffen wird!“

Schon zu ihrer aktiven Bühnenzeit kaufte die Häsrichterin in Ravensburg bei Ula Popken, einem Fachgeschäft für große Größen ein. Sie sei noch nie ein „Strich in der Landschaft gewesen“ steht sie humorvoll zu ihren Rundungen und jedes Pfund an ihr sei auch ein Pfund voller Lebensfreude. Geschäftsführerin Christiane Schröder sagt: „Sie ist uns zugelaufen und gehört mittlerweile zu den Stamm-Models, die jeweils zu Beginn des Frühjahrs und im Herbst die neuen Kollektionen vorführen.“ „Ich wurde eher eingefangen“, entgegnet die Aulendorferin lachend und begibt sich zu ihren Kolleginnen in die Umkleidekabine.

Sechs Frauen und ein Mann, allesamt Stammkunden, werden heute dem interessierten Publikum die neue Herbst/Winter-Kollektion präsentieren. Eine Zuschauerin bestätigt gegenüber der SZ, dass sie so gerne hierher kommt, weil sie die Models schätzt, eben weil sie keine Top-Figur haben, „Menschen wie du und ich sind“ und dennoch tragbare, schicke Mode vorführen.

Lautstark erklingt das Musikstück Celebration von „Kool & The Gang“ und im angenehm klimatisierten Verkaufsraum präsentieren die Models ein komplettes Outfit in den angesagten Farben der kommenden Saison – Curry, Ocker, Schwarz, Türkis mit grau oder Lila-Töne. Da passt wirklich alles, vom Mantel über Jäckchen, Bluse, Hose, Schuhe, Schmuck und Tasche.

Gisela Weggenmann schreitet durch das Ladengeschäft, lässt sich von ihrer Chefin aus dem Mantel helfen, wartet deren erklärende Worte fürs Publikum ab, dreht sich adrett und entschwindet, um in die nächste Kombination zu schlüpfen. Im Entschwinden betont die Kommentatorin, dass alle Modells sich ihr Outfit selbst ausgesucht hätten. Ob schwarz, ob braun, ob lila oder türkis, lang, kurz, eng anliegend oder weit schwingend, tragbar ist, was gefällt. „Natürlich wandert das eine oder andere Stück, das ich vorführe in meinen Kleiderschrank“, gibt das Aulendorfer Model lachend zu.