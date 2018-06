Vom „Zweiten Weg“ zur Abteilung Breitensport

Ein Doppeljubiläum steht der Sportgemeinschaft Aulendorf (SGA) in diesem Jahr ins Haus. Mit einem Festakt feiert nämlich deren Breitensportabteilung am Samstag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Kursaal ihr 50-jähriges Bestehen. Aber auch die Gruppe „Sport nach Krebs“ steht an diesem Abend im Rampenlicht. Sie wurde vor 25 Jahren von Rita Nüßle gegründet.

Unter dem Namen „Zweiter Weg“ gründete sich am 30. März 1966 offiziell die siebte Abteilung der Sportgemeinschaft Aulendorf und reihte sich neben Faustball, Fußball, Radsport, Wintersport, Tischtennis und Leichtathletik ein. Initiator und treibende Kraft hinter der Abteilungsgründung war der damalige Hauptsportwart Hans Frick. Die Abteilung startete mit sechs Gruppen: zwei Frauen-, zwei Kinder-, einer Mädchen- und einer Männergruppe. Die Ursprünge einzelner Gruppen reichen allerdings weiter zurück, teils bis in die 1950er-Jahre und als Untergruppe der Leichtathletik.

Dass es im breitensportlichen Bereich bei der SGA bereits vor der Abteilungsgründung rege zuging, belegen auch Dokumente aus dieser Zeit, die die heutige Abteilungsvorsitzende Rita Nüßle, anlässlich des Jubiläums hervorgekramt hat. Ein maschinegeschriebener „Antrag auf Plattenspieler mit Verstärkung“ der Frauenturngruppe Berggold etwa datiert aus dem Jahr 1964.

700 Mitglieder starke Abteilung

Heute – und genau genommen seit 1990 – ist die Breitensportabteilung mit rund 700 Mitgliedern die größte Abteilung der Sportgemeinschaft. Sie bündelt 34 Prozent der Mitglieder unter sich. Den Namen „Zweiter Weg“ legte die Abteilung 1993 ab. „Der Begriff des Deutschen Sportbunds aus den 1950er-Jahren klang nicht mehr zeitgemäß“, sagt Nüßle, und außerdem heiße die Breitensportabteilung nicht nur so, „sie wird auch immer größer und breiter“.

Die Zahl der Gruppen wuchs stetig, so kamen etwa 1982 die gemischte Sportgruppe, 1989 die Seniorenmännergruppe und später die Gesundheitssportgruppen hinzu. Die 2014 neu gegründete Cheerleading-Gruppe ist heute eine eigene Abteilung. Inzwischen umfasst die Abteilung nun sieben Gruppen im Kinder- und Jugendbereich, 13 bei den Erwachsenen, dazu eine Nordic-Walking-Gruppe und die Gesundheitssportangebote Funktionstraining, Osteoporose, Wirbelsäulengymnastik und Sport nach Krebs.

23 Übungsleiter stemmen das Sportangebot, das mittlerweile wieder komplett vom Schulzentrum in die Grundschulsporthalle umgezogen ist. „Wir könnten noch mehr Gruppen aufmachen“, sagt Nüßle. Teilnehmer seien nicht das Problem, eher Übungsleiter und vor allem Räume.

Sport hilft gegen den Rückfall

Die Gruppe „Sport nach Krebs“ leitet Nüßle seit deren Gründung. „Am 4. September 1991 gab ich die erste Stunde mit vier Frauen“, erinnert sie sich an die Anfänge der damaligen „Mamma Gymnastik“, einem Bewegungskurs speziell für Frauen nach Brustkrebs. „Die Rückfallquote ist bei denjenigen, die Sport machen geringer, als bei denen, die nichts machen“, weiß die Übungsleiterin mit Zusatzlizenz für dieses Sportangebot. Und weil das auch für Männer gilt, hat sich auch die Gruppe umbenannt. Aktuell komme ein Mann mittwochs ins Parksanatorium, wo Nüßle mit der Gruppe Gymnastik und Ausdauertraining macht.

„Schon in den Anfangsjahren haben ein paar Sportler das Sportabzeichen gemacht, das belegen alte Unterlagen, aber erst mit der Kooperation mit der Grundschule ab 1996 sind es mehr geworden“, berichtet Nüßle über das Sportabzeichen, das beim Verein jährlich etwa 40 Jugendliche und Erwachsene in den Disziplinen Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Schwimmen oder Koordination ablegen. Dazu kommen mittlerweile eben knapp 270 Grundschulkinder.

Beim Jubiläumsabend stehen neben Ehrungen auch musikalische Einlagen und selbstverständlich sportliche Vorführen auf dem Programm. Zu sehen gibt es etwa die Eltern-Kind-Gruppen in Aktion, Cheerleader, Aerobic für Männer und Kinder der ersten bis vierten Klasse an der Langbank.

Unter dem Motto „Spaß- und Abenteuerland“ lädt die SGA-Abteilung Breitensport anlässlich ihres Jubiläums am Samstag, 22. Oktober, Kinder zwischen drei und zehn Jahren zu einem Spiele-nachmittag in die Grundschulsporthalle ein. Um einen Einblick in die einzelnen Sportgruppen zu geben, lädt die Abteilung Breitensport im Oktober alle Sportwilligen ein, in die Erwachsenengruppen reinzuschnuppern und mitzumachen. Die jeweiligen Gruppen und Zeiten stehen auf der Homepage:

www.sga-breitenssport.de