Vom SC Blönried zur zweiten Frauen-Bundesliga: Schiedsrichterin Hannelore Pink wird ausgezeichnet

Hannelore Pink vom SC Blönried ist vor Kurzem für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement mit dem Ehrenamtspreis des Bezirks Donau ausgezeichnet worden.

Wie der Verein mitteilt, ehrt der württembergische und deutsche Fußballverband mit diesem Preis Personen, die sich in besonderem Maß für ihre Vereine ehrenamtlich betätigen. Hannelore Pink habe sich als Schiedsrichterin zu einer herausragenden, äußerst ehrgeizigen und erfolgreichen Persönlichkeit entwickelt.

Förderin des Mädchenfußballs

Pink hat im April 2005 das Fußballspielen beim SC Blönried begonnen und sei seitdem Mitglied in dem Verein. Zunächst durchlief sie verschiedene Juniorinnenmannschaften und spielte ab der Saison 2009/10 bei der Frauenmannschaft.

Sie habe laut des Vereins schon damals mit ihrem Ehrgeiz dazu beigetragen, dass sich der Mädchen- und Frauenfußball beim SC Blönried so hervorragend entwickelt.

Sie wollte aber nicht nur Fußball spielen, sondern hatte auch großes Interesse daran, als Schiedsrichterin die andere Seite des Fußballs kennen zu lernen. 2008 legte sie mit Erfolg die Schiedsrichterprüfung ab und leitet seitdem Fußballspiele mit Geschick und Weitsicht, so das Schreiben.

2008 Schiedsrichterprüfung abgelegt

Für das Erreichen ihrer Ziele als Schiedsrichterin entschloss sie sich nach dem Gewinn der Meisterschaft bei den Frauen im Spieljahr 2011/12, ihre Fußballschuhe als Spielerin an den Nagel zu hängen, um sich ganz auf das Pfeifen konzentrieren zu können.

Dabei übernahm sie in der SRG Bad Saulgau fortan auch das Amt als Frauenbeauftragte und habe sich auch von kleineren Rückschlägen, Beleidigungen und Anfeindungen auf den Sportplätzen nicht beirren lassen, heißt es weiter.

Coach für junge Schiris

Zur Saison 2016/17 wechselte sie berufsbedingt zur Schiedsrichtergruppe Nürtingen und startete so richtig durch. Mit ihrem 2. Platz unter 88 Schiedsrichtern in der abgelaufenen Saison 2018/19 gelang ihr der lang ersehnte Aufstieg in die Landesliga der Herren schaffen.

Hier wurde sie gleichzeitig auch in den „Coaching Kader“, eine Fördermaßnahme des Württembergischen Fußballverbandes für junge Schiedsrichter mit großer Perspektive, berufen. Dabei besteht für Pink die Möglichkeit, in die Verbandsliga aufzusteigen.

Auch bei den Frauen pfeift sie bereits in der B-Juniorinnen-Bundesliga und in der Frauen-Regionalliga, als Schiedrichterassistentin wird sie bis zur zweiten Frauen-Bundesliga eingesetzt. Laut des Vereins nimmt sie an verschiedenen Fördermaßnahmen des DFB teil, im Schiedsrichterausschuss der SRG Nürtingen übernimmt sie seit 2018 verschiedene Aufgaben. Sie ist verantwortlich für die weiblichen Schiedsrichter, dem Schiedsrichtertraining und der Abnahme der Fitnessprüfungen.