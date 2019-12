Vom Engel Hatschi auf dem Weg zur Krippe

Heute gehen die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens Villa Wirbelwind aus Aulendorf in die Weihnachtsferien. Zuvor waren die Kinder aber noch eifrig dabei, das Geschenk, das sie für ihre Eltern angefertigt haben, liebevoll zu verpacken. Die Jungs und Mädels haben 14 Tage gesägt, gebohrt, geschmirgelt, gefaltet, gemalt, geschnitten und geklebt.

Damit kein Elternteil die Überraschung vorzeitig zu Gesicht bekommt, wurde das Schild „Weihnachtswerkstatt – streng geheim“ an der Tür zum Gruppenraum aufgehängt. „Wir bemühen uns ganz bewusst, die Adventszeit mit den Kindern ruhig, mit wenig Aktivitäten und ohne Hektik zu gestalten,“ berichtet Erzieherin Gerda Vögtle und fügt hinzu, dass diese Bastelarbeit nur einen kleinen Teil der Weihnachtsvorbereitungen einnimmt. „Mit einem Adventsgruß an die Eltern in Form eines Engels sind wir in die Vorweihnachtszeit gestartet, und selbstverständlich gibt es für die Kinder einen Adventskalender“.

Die Frage an die Kinder, was denn in den Päckchen des Kalenders drin sei, beantworten diese mit heftigem Kopfschütteln und den Worten, dass sie das nicht verraten dürften, weil es dann doch kein Geheimnis mehr sei für die Kinder, die nach ihnen dran sind. Stattdessen erzählen sie vom kleinen Engel Hatschi, der zusammen mit Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem ist und dabei jeden Tag einen weiteren Freund einlädt, mitzukommen.

„Die Frage, was man denn dem Jesuskind für ein Geschenk mitbringen kann, spielt dabei eine große Rolle“, weiß die Gruppenleiterin und berichtet vom Hasen, der Kräuter mitbringt oder dem Esel, der das Christkind zum Reiten einlädt. So würden die Kinder lernen, dass es keiner großen Geschenke bedarf und jeder nach seinen Fähigkeiten etwas beitragen könne.