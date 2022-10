Volltrunker nach Unfall in Klinik

Nicht mehr ansprechbar war ein 56-jähriger Mann, der am Dienstag kurz nach 19.30 Uhr von Passanten in einer Tiefgarage am Steuer seines Wagens angetroffen wurde. Das berichtet die Polizei.

Der Spurenlage zufolge hatte der Mann offenbar beim Einfahren in die Garage die dortige Wand und ein weiteres Auto gestreift. Im Anschluss blieb er mutmaßlich aufgrund seiner hohen Alkoholisierung in seinem Fahrzeug sitzen.

Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 56-Jährigen, der ersten Erkenntnissen zufolge über vier Promille Alkohol intus hatte, und brachte ihn in eine Klinik, so die Polizei weiter. Weil der Mann keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, wird gegen ihn nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit am Steuer ermittelt.