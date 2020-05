Volkshochschule startet digitale Kurse

Die siebte Version der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg besagt, dass der Kursbetrieb der Volkshochschulen bis zunächst zum 10. Mai weiter unterbrochen bleiben muss. Die nun beschlossenen Lockerungen der „Rechtsverordnung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus“ sehen noch keine weitergehenden Änderungen für außerschulische Bildungseinrichtungen vor, teilt die VHS Oberschwaben mit. Lediglich die Fortsetzung der Integrations- und Deutsch-Kurse werde wieder zugelassen.

Die VHS Oberschwaben wird nach eigenen Angaben zeitnah den unterbrochenen Integrationskurs wieder aufnehmen. Weitere ausgefallene Deutsch-Kurse würden geplant und möglichst zeitnah angeboten. Die Ankündigung weiterer Schritte sei frühestens nach der am Mittwoch, 6. Mai, geplanten Konferenz zwischen Bund und Ländern zu erwarten, bei der die aktuelle Situation neu bewertet wird.

Da die Teilnehmer noch nicht in die VHS kommen können, kommt die VHS zu Ihnen nach Hause. Am 16. Mai werde mit digitalen Kursen gestartet, angeboten als Webinare über die VHS-Cloud. Zunächst könnten sechs Online-Kurs aus dem Bereich „Berufliche Bildung – IT“ gebucht werden (siehe Kasten).

Die Anmeldung zu den Webinaren ist online oder telefonisch möglich. Nähere Informationen bekommen Interessierte in der Geschäftsstelle der VHS Oberschwaben, die per E-Mail immer und telefonisch montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr zu erreichen ist. Wichtige Besuchstermine können telefonisch vereinbart werden. Für diese gelten dieselben Hygiene-Maßnahmen wie im öffentlichen Raum und Gebäuden – also Handhygiene, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und das Abstandsgebot.