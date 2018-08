Volkshochschule bietet B2-Kurs und Prüfung in Deutsch an

- Die Volkshochschule Oberschwaben bietet als Bildungsträger Integrationskurse an: Diese Kurse schließen mit dem Deutschtest für Zuwanderer auf Sprachniveau B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen ab. Seit einem Semester werden auch die Prüfungsvorbereitung und die Prüfung für das höhere Sprachniveau B2 angeboten, heißt es in einer Pressemittielung der VHS. Wer seinen ausländischen Berufsabschluss, zum Beispiel in der Pflege, anerkennen lassen möchte, muss diese Prüfung nachweisen.

„Die Prüfungsvorbereitung ist kurz und intensiv. Sie ist für Teilnehmer, die den „Deutschtest für Zuwanderer“ mit einer hohen Punktzahl bestanden haben, geeignet“, erläutert die Leiterin der Volkshochschule, Annabel Munding, das Konzept. Es sei nicht einfach für Kunden, das eigene Sprachniveau einzuschätzen. Deshalb bietet die VHS als Voraussetzung für den Vorbereitungskurs einen kostenfreien Einstufungstest an. „Danach weiß der Kunde, was auf ihn zukommt. Er kann anschließend entscheiden, ob er die 15 Abende zur Prüfungsvorbereitung besuchen möchte“, erklärt die VHS-Leiterin. Meldet sich der Teilnehmer an, lernt er mit Beispieltests die verschiedenen Fertigkeiten, die für die Prüfung verlangt werden. Nach dem Europäischen Referenzrahmen für Sprachen wird mit der Prüfung bescheinigt, dass die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstanden werden und im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verfolgt werden können. Mit diesen Kenntnissen kann man sich spontan und fließend verständigen, damit ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.

„Kunden, die ihren Integrationskurs beendet und das Sprachniveau B1 erworben haben, haben immer wieder nach dieser Prüfung gefragt“, erklärt Annabel Munding. B2-Kurse im ländlichen Raum sind selten und die Hürde zwischen dem Sprachniveau B1 und B2 ist hoch. Doch immer wieder wollen sich Menschen aus anderen Ländern dieser Herausforderung stellen. „Unsere Kurse richten sich an Teilnehmer, die ihren Kurs selbst bezahlen. Sie sind oft berufstätig, möchten nach der Familienphase eine gute Arbeit finden und sind sehr motiviert“ sagt die VHS-Leiterin. Die Prüfung eignet sich, je nach erlerntem Beruf, auch für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse in Deutschland.