Volksbank ehrt 29 Mitarbeiter für 715 Jahre Betriebszugehörigkeit

Bei der Jubiläumsfeier hat die Volksbank Bad Saulgau 29 Mitarbeiter ehren. Im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg dankten die Vorstandsmitglieder Klaus Remensperger und Klaus Thaler den Geehrten nicht nur für 715 Jahre Treue zur Volksbank, sondern auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie ihr großes Engagement, heißt es in der Pressemitteilung. Es wurden auch zwei Mitarbeiter, die im Bereich Aulendorf tätig sind, geehrt: Sigfried Schütze vom Gebäudemanagement Aulendorf und Ingrid Klein, Kundeberaterin in Aulendorf. Schütze arbeitet seit 10 Jahren bei der Volksbank Bad Saulgau. Ingrid Klein ist sogar bereits seit 45 Jahren bei der Bank tätig. Bei der Würdigung der Jubilare stellten die Vorstandsmitglieder den jeweiligen beruflichen Werdegang vor und betonten, wie wichtig langjährige Erfahrung sowie Kontinuität für Kollegen, Mitglieder und Kunden sind, so die Mitteilung. Foto: Volksbank Bad Saulgau