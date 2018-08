Virtuell die Schlossgeschichte erleben

Die Geschichte des Schlosses virtuell erleben – das ist in Aulendorf seit Anfang der Woche kostenlos möglich. Mit Tablets oder via Smartphone wird die Historie lebendig. In kurzen Filmsequenzen mit Schattenfiguren oder mit Schloss-Chronist Anselm Büchle erfahren die Besucher alles Wissenswerte, für die kleinen Gäste gibt es ein Kinderquiz und für die Geschichtsfans noch weitere informative Leseebenen.

Die Bedienung mittels der App „Aulendorfer Schlossgeschichten“ ist simpel, vergnüglich und intuitiv. Einziger Wermutstropfen: die App ist noch nicht wie gewünscht seit Montag zum Herunterladen verfügbar. Daher kann der Parcours noch nicht mit eigenen Geräten erlebt werden, sondern funktioniert bislang nur mit den Leihtablets der Stadt.

16 neue Stelen in und um das Schloss herum dienen beim digitalen Rundgang sozusagen als Wegweiser. Ausgerüstet mit einem Tablet gibt es über die App an den jeweiligen Stelen die digitalen Informationen – heiter und spielerisch präsentiert. Los geht’s direkt vor dem Schloss-Eingang mit dem „Schlossportal“. Auch mit einem Smartphone ist der virtuelle Rundgang möglich, allerdings sei das Erlebnis auf den größeren Tablet-Bildschirmen empfehlenswerter, sagt Silke Johler, Geschäftsführerin der Schloss Aulendorf GmbH. Wer keine eigenen Geräte dabei hat, kann sich im Schloss gegen Vorlage des Personalausweises und einer Vier-Euro-Leihgebühr eines der zehn Tablets ausleihen und direkt loslegen.

An allen Stelen können die Besucher künftig auf ihrem Tablet oder Smartphone zwischen vier möglichen Ebenen wählen, um sich das Wissen rund um die Geschichte des Schlosses virtuell vermitteln zu lassen. Zur Auswahl stehen Videosequenzen mit dem Schloss-Chronist Anselm Büchele (gespielt von Holger Starzmann) oder mit Schattenfiguren, gespielt von einem Profitheater aus Stuttgart. Viele bekannte Stimmen sind dabei zu hören, denn eingesprochen wurden viele Sequenzen von Aulendorfern wie beispielsweise Braumeister Flo Angele (passend zur Geschichte rund um die Brauerei) oder von Mitgliedern der Laienspielgruppe Zollenreute.

Jeweils ein Kinderquiz und weitere Leseebenen mit Informationen runden die Möglichkeiten an den Stelen ab. Eine Karte mit allen Stationen bietet für auswärtige Gäste eine hilfreiche Übersicht.

Wer an allen 16 Stelen alle vier virtuellen Ebenen nutzt, ist nach Schätzung der Stadtverwaltung etwa zwei bis drei Stunden im Aulendorfer Schlossparcours beschäftigt. Wobei Johler davon ausgeht, dass sich die meisten Gäste vor allem die jeweils etwa zweiminütigen Filmsequenzen mit den Schattenschauspielern und dem Schloss-Chronisten ansehen werden. Beide Angebote sind ansprechend und informativ gemacht. „Es war uns wichtig, dass der virtuelle Rundgang ohne große Einführung leicht zu handhaben ist und sich die Besucher gut zurecht finden. Es sollte leicht und unterhaltsam sein“, erläutert Johler, was auch gelungen ist.

Ärgerlich ist nach Angaben der Stadt, dass bereits nach dem Aufstellen der Stelen eine davon stark beschädigt wurde. „Die Stele im Hofgarten wurde direkt in der selben Nacht kaputt gemacht, das ist sehr ärgerlich und kostet wieder viel Geld“, kritisierte Johler.

Erfreulich ist dafür, dass die parallel zum medialen Erlebnisparcours eingeführten Angebote rund um das Schloss – die neuen Schlossführungen (jeden Sonntag um 10.30 Uhr) und die Kostümführung mit Gräfin Paula (jeden letzten Sonntag im Monat um 14.30 Uhr) – laut Johler „sehr gut“ ankommen. Die Kostümführungen waren bereits seit Start im Juli jeweils ausgebucht und auch im September seien kaum noch Plätze frei.

Nun hofft die Stadtverwaltung auf ebenso viele und interessierte Besucher des virtuellen Rundgangs – seit Start am Wochenanfang waren nach Auskunft der Stadt noch keine Besucher da. Die offizielle Eröffnung mit Rahmenprogramm steht allerdings auch erst am 22. Ende September an – dann gibt es ab 13 Uhr eine große Feier gemeinsam mit dem langem Einkaufssamstag und einer Musiknacht.