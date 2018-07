Viertklässler testen das Fünftklässler-Dasein

Die Schule am Schlosspark begeht wie jedes Schuljahresende die „Einschulung“ der neuen Fünftklässler am Kennenlernnachmittag vor den Sommerferien. So auch heuer. Wie die Schule mitteilt, konnte Schulleiter Christof Lang nach der „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven, intoniert von der Bläserklasse fünf, fast alle neuen Schüler und deren Eltern in der Aula begrüßen. Lang betonte die Bedeutung von Instrumenten für die Schulkinder.

Wer wird Klassenlehrer? Wer wird Klassenkamerad? Diese Frage hätten die Schüler und Eltern beschäftigt, so die Schule in ihrer Pressemitteilung. Nach und nach riefen die Klassenlehrer Juliane Bonenberger, Dunja Welzel und Patrick Moll ihre neuen Schüler zu sich und verabschiedeten sich zum Kennenlernen in die jeweiligen Klassenzimmer.

Während die Schüler sich gegenseitig vorstellten, eine Schulhausführung bekamen und schon ein erstes Klassenfoto machten, bekamen die Eltern von Schulleiter Lang das Konzept, die Arbeitsweise und das Ganztagsmodell der Schule vorgestellt. Er betonte nochmals die Wichtigkeit der Bläserklassen für die Schule und die positiven Auswirkungen auf die Kinder, wenn sie ein Instrument lernen würden. Die Teilnahme am Bläserprojekt der Schule stehe allen Fünftklässlern offen, die Instrumente bekommen sie von der Schule gestellt.

Nachdem die Schüler wieder in die Aula zurückgekehrt waren, bekam jedes Kind zum Abschied eine Sonnenblume, einen Schulplaner und eine Trinkflasche der Schule für den Trinkwasserspender in der Mensa geschenkt. Zum Abschluss wies Schulleiter Lang die Schüler und deren Eltern noch auf das nächste Treffen hin: „Schulbeginn für die neuen Fünftklässler ist am Montag, den 10. September 2018 um 7.35 Uhr im Klassenzimmer“, teilt die Schule mit.