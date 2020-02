Viermal Aulendorfer Funkenfeuer

Mit den Funkenfeuern wird symbolisch der Winter vertreiben. Auch in Aulendorf wird der Brauch praktiziert, und zwar an vier Orten.

Am Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr brennen die Münchenreuter Funkenbauer in Münchenreute, Hasenberg ihren Funken ab. Ebenfalls um 19 Uhr geht auch in Tannhausen-Röhren ein Funken in Flammen auf. Am darauffolgenden Sonntag, 1. März, lädt der Funkenclub Möllenbronn-Tannweiler nach Tannweiler auf einen neuen Platz in Richtung Rothaus gelegen ein.

Geboten sind laut Pressemitteilung zunächst um 18 Uhr ein eigenen Kinderfunken, der von Nachwuchsfunkenbauern errichtet wurde, danach wird der große Funken angezündet. Zudem gibt es eine musikalische Umrahmung durch den Fanfarenzug Reute. Am Sonntagabend um 19 Uhr findet auch das Funkenfeuer der Katholischen Landjungend in Blönried am Halderhof statt.