Vier Yetis stellen sich der Herausforderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch in diesem Jahr haben sich vier Yetis eine Herausforderung in den Bergen gesucht, die viele Höhenmeter im schwierigen alpinen Gelände aufwies. Der Startort war der Schlegeis Stausee bei Mayrhofen, 1800 Meter hoch gelegen. Morgens entlud sich noch ein Gewitter in der engen Schlucht zum Stausee, aber nach einer Stunde Wartezeit konnten die Rennen gestartet werden. Markus Rimmele, Yeti-Neuling David Eisele, Jochen und Edith Gruber hatten sich für den 17 Kilometer langen trailrun mit 1200 Höhenmetern entschieden. Die Strecke war durch den Regen zum Teil in kleine Sturzbäche verwandelt worden, sie führte auf dem berühmten Berliner Höhenweg an der Olperer Hütte vorbei zum Friesenberghaus. Von da ging es steil im felsigen Gelände und später über Wurzelwege wieder zurück zum Stausee.

Markus Rimmele bewältigte das Rennen in einer hervorragenden Zeit von 2:20:04 Stunden als gesamt 34. und schaffte es als Zweiter in seiner AK auf das Treppchen. David Eisele lief zum ersten Mal einen Berglauf und meisterte diese Herausforderung souverän, er kam nach 3:03:38 als 86. von 166 Läufern ins Ziel. Auch bei Jochen Gruber als ältestem Teilnehmer im Rennen lief es sehr gut, er konnte nach 3:23:42 auf Platz 116 finishen. Edith Gruber hatte nicht ihren besten Tag erwischt, konnte aber als 9. in ihrer AK in 4:21:33 die Ziellinie überqueren. Für alle vier Yetis war es ein tolles Erlebnis in beeindruckender Gebirgslandschaft.