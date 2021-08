Vier Yetis beim DoloMyths Sky Race

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Corona-Pause fiel am 18. Juli in Canazei (Italien) der Startschuss zum 22 km langen DoloMyths Sky Race, einem anspruchsvollen Berglauf auf den Piz Boè (3152 m). Vier Yetis, Markus Rimmele, Albert Unger, Jochen und Edith Gruber, nahmen die Herausforderung an und schlossen sich ungefähr 800 gemeldeten Bergläufern an. Am Vorabend des Rennens wurden die Top 10 der Männer und Frauen der internationalen Berglauf-Elite vorgestellt. Das Rennen war hochkarätig besetzt, was sich auch in den harten Zeitlimits an der Forcella Pordoi (8 km mit 1400 Höhenmetern in 2 Stunden) und im Ziel in Canazei (4:30 Stunden) zeigte. Anfangs musste das Feld über steile Skipisten und später durch steiles, felsiges Kar zur Forcella aufsteigen. Dort ging es durch einen Schneekanal auf das Pordoi-Plateau mit Schneefeldern und Geröll, die technisch schwer zu laufen waren. Oben herrschte Nebel, weswegen die Rennleitung kurzfristig das Rennen um den Piz Boè umleitete, was ca. 1 km und ca. 150 Höhenmeter weniger bedeutete. Dann ging es über mehrere Steilstufen zum Val Lasties, wo auf kurzer Distanz viele Höhenmeter abgestiegen werden mussten, was richtig in die Beine ging. Teilweise musste man fast abklettern, um der Streckenführung zu folgen. Gutes Schuhwerk war eine Voraussetzung für so einen Abstieg, was die drei Yetis auch hatten, doch Edith hatte Pech. Kurz nach den Schneefeldern löste sich Stück für Stück die Profilsohle ihrer Trailschuhe, was sie natürlich viel Zeit kostete und zum Wettlauf mit dem Zeitlimit führte. Trotz allem erreichten alle vier Yetis wohlbehalten das Ziel. Markus war oben und unten der Schnellste. Er passierte die Forcella in 1:34:24 als 267. und kam in Canazei in 3:03:15 als 261. an. Jochen durchquerte den Schneekanal in 1:51:32 als 468. und erreichte das Ziel in 3:49:12 als 448. Albert war ihm oben dicht auf den Fersen in 1:53:09 (481.) und konnte im Abstieg Jochen noch überholen mit einer Endzeit von 3:44:48 (430.). Edith hat sich den Anstieg gut eingeteilt und kam oben in 1:57:55 (526.) an, doch dann musste sie aufgrund der Schuhprobleme beim Abstieg sehr vorsichtig agieren. Sie gewann das Rennen gegen das Zeitlimit in 4:24:26 als 540. Insgesamt kamen nur 560 ins Ziel, einige davon über der Karenzzeit. Mehrere Teilnehmer konnten das Rennen aufgrund von Stürzen nicht beenden. Nach der langen Corona-bedingten Wettkampfpause war es für die Yetis ein gelungener Einstand.