Viele Besucher bei den Aulendorfer Adventstagen

Rund um den großen geschmückten Tannenbaum vor dem Gasthaus Rad in Aulendorf haben am Wochenende wieder die Aulendorfer Adventstage stattgefunden. Bei der Eröffnung am Samstagnachmittag hatten schon ein paar Besucher den Weg zu den weihnachtlich geschmückten Hütten gefunden. Neben Glühwein und Punsch sorgten die Aulendorfer Alphornbläser für eine musikalische Einstimmung auf die Adventstage.

An den vielen Verkaufsständen gab es neben selbstgebackenen Plätzchen, gebrannten Mandeln und Lebkuchen auch selbstgestrickte Mützen, Holzspielzeug und viele selbstgemachte Dekoartikel. Die Besucher, die über den weihnachtlich geschmückten Platz gingen, konnten nicht nur Weihnachtseinkäufe erledigen, sondern auch Gutes tun. Bei dem Infostand des Naturschutzbundes konnten die Besucher sich über eine Patenschaft für Nistkästen informieren lassen.

Das Hauptaugenmerk von Rot-Weiß-Rad, dem Verein, der die Adventstage in Aulendorf organisiert, lag in diesem Jahr auf der Unterstützung des Projektes „Kühlregal Solisatt“. Besucher der Adventstage konnten sogenannte Glückspunkte erwerben, um ein Kühlregal für den Solisatt Laden in Aulendorf zu finanzieren. Für jeden verkauften Glückspunkt wurde ein weiterer kleiner Teil vom Bild des Kühlregals aufgedeckt. Diejenigen, die so einen Glückspunkt kauften, wurden für ihre gute Tat gleich doppelt belohnt, da jeder Glückspunkte die Chance auf einen von vielen Preisen, wie beispielsweise ein Ritteressen, bedeutete.

Bei der Eröffnung der Adventstage am Samstag begrüßte auch Bürgermeister Matthias Burth die Besucher. Er betonte die Besonderheit und Einzigartigkeit der Aulendorfer Adventstage. „Wir haben vielleicht nicht den größten Weihnachtsmarkt der Region, er ist sogar sehr klein, aber hat dafür eine sehr hohe Qualität“, sagte Burth.

Auch dass die Aulendorfer Adventstage nun schon zum elften Mal stattfanden ist etwas Besonderes, so Burth. „In einer Zeit, die von Kurzlebigkeit geprägt ist, setzen sich die Adventstage als kleine Tradition entgegen.“ Wie Burth auch betonte, sind die Adventstage „von und für Aulendorfer“.

Viele Aulendorfer Vereine und Institutionen, wie das Gymnasium Aulendorf, die Schule am Schlosspark und der Waldkindergarten, beteiligten sich mit ihren Verkaufsständen an der Gestaltung der Aulendorfer Adventstage. Und auch das Rahmenprogramm wurden von Aulendorfern gestaltet – so sorgte etwa der Marinechor oder die Stadtkapelle Aulendorf für Unterhaltung.