Viel Publikum bei der Info-Veranstaltung zum Aulendorfer Baugebiet Buchwald

Über 60 interessierte Bürger haben sich zur Informationsveranstaltung über das Baugebiet Buchwald im Aulendorfer Rathaus eingefunden, zu der Bürgermeister Matthias Burth eingeladen hatte. Dabei gehe es nicht nur darum, den derzeitigen Planungsstand vorzustellen, erklärte Burth in seinem Eingangsreferat, sondern auch um Kritik, Bedenken, Anregungen, die man gegebenenfalls umsetzen oder für die man verträgliche Lösungen suchen könne.

Antonia Kasten vom gleichnamigen Architekturbüro stellte die Entwürfe zur Bebauung des knapp 40 000 Quadratmeter großen Gebiets vor, dessen Hauptnutzungszweck das Wohnen sei, wo sich aber auch Ladengeschäfte, Restaurants oder kleinere Handwerksbetriebe ansiedeln dürfen.

Große öffentliche Grünflächen geplant

Im mittlerem Bereich des Gebiets ist eine verdichtete Bebauung mit 15 Kettenhäusern vorgesehen, die durch Carports verbunden sind und Gartenanteile besitzen. Dazu kommen 44 Einfamilien- und Doppelhäuser, darunter 27 in zweigeschossiger Bauweise. 17 weitere sollen eineinhalbstöckig mit Erd- und Dachgeschoss gebaut werden, wobei für Hanglagen ein Untergeschoss möglich ist. Geplant sind große öffentliche Grünflächen, die auch der Retension des Regenwassers dienen. Zur Bindung des Wassers trägt auch der per Gesetz vorgeschriebene Spielplatz für Kleinkinder bei, ebenso wie die bei der Gartengestaltung geforderten Rasenflächen. Steingärten und flächenhafte Kiesschüttungen sind nicht zulässig.

Die Breite der Straßen beträgt fünfeinhalb Meter plus einem Streifen von 1,80 Meter, der begrünt und mit Bäumen bepflanzt werden kann. Bezüglich der Lärmsituation hat Werner Pomes vom Ingenierubüro Loos und Partner ein Gutachten erstellt, laut dem der zu erwartende Geräuschpegel innerhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegt. Gewerbelärm von Veranstaltungen im Schönstatt-Zentrum und dem benachbarten Erdbeerfeld seien unerheblich, der Verkehrslärm, hochgerechnet sechs bis acht Fahrten pro Tag und Wohneinheit, erfordere keine besonderen Lärmschutzmaßnahmen.

Entwässerung ist großes Thema

Der Bad Schussenrieder Ingenieur Christoph Kapitel plant die Erschließung des Baugebiets. Aufgrund der Hanglage spielt die Oberflächenentwässerung eine herausragende Rolle. Bei Starkregen sind die bestehenden Systeme, die häusliches Schmutz- und Regenwasser in demselben Kanal ableiten, überlastet. Abhilfe sollen ein neuer Regenwasserkanal beziehungsweise ein Retensionsbecken schaffen sowie Zisternen für jede Wohneinheit. Überdies entstehen im oberen wie im unteren Bereich kleine, bis 50 cm hohe Erdwälle, die das Wasser zurückhalten.

Was die Zufahrt zum Wohngebiet aus Richtung Bad Saulgau betrifft, so ist aus Sicherheitsgründen eine Abbiegespur mit verbreiterter Fahrbahn plus Gehweg geplant. Für die Zufahrt über die Hillstraße wünschen sich Anwohner eine Tempo-30-Regelung, die vom Landratsamt jedoch bereits abgelehnt wurde. Bürgermeister Burth versprach, in dieser Sache nochmals vorzusprechen. Auch das Thema Fahrradweg wurde aus Zuhörerkreisen angemahnt und soll geprüft werden.

Keine alternativen Flächen vorhanden

Kein Zurück gibt es definitiv in Sachen Baugebiet Buchwald, dem „Aulendorfs schönste Flächen“ (Originalton einer Besucherin) zum Opfer fallen. Doch laut Burth besitzt die Stadt keine Alternativflächen mehr für eine klassische Einfamilien- und Doppelhausbebauung. Auch ein Artenschutzgutachten zeige keine Hindernisgründe auf. In Aulendorf herrsche ein riesiger Mangel an Wohnraum, der aufgrund der attraktiven Lage der Stadt – Eisenbahnknotenpunkt, starke Arbeitgeber in der Region – weiter steige. Anders bei den fruchtbaren Ackerböden, die mittelfristig wohl ebenfalls weichen. Hier sei man wegen des Tauschs vergleichbarer Flächen im Gespräch.

Hinsichtlich der Frage, wann mit dem Bau eines Hauses begonnen werden könne, vermutete Burth den Spätherbst 2021. Dann seien die Erschließungsarbeiten wohl beendet. Zum Vergabemodus der Bauplätze erklärte er, prinzipiell gebe es nach EU-Recht keine Bevorzugung einheimischer Bewerber. Ausnahmen bestünden für 50 Prozent der Plätze, wenn Kaufwillige bereits am Ort wohnten, dort arbeiteten und sich ehrenamtlich, etwa im Vereinswesen, einbrächten.