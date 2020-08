Viel mehr Aufträge bei den NEULAND-Werkstätten der Zieglerschen

Die NEULAND-Werkstätten der Zieglerschen haben laut Pressemitteilung um ein Vielfaches mehr Aufträge als in den Jahren zuvor. Die Corona-Krise beeinflusse auch die Auftragslage der Werkstätten für Menschen mit Behinderung.

Werkstätte für behinderte Menschen sind wichtige und zuverlässige Partner in der Industrie

„Die Corona-Krise bestimmt aktuell unsere Auftragsbücher“, berichtet Olaf Sigmund, Leiter des Arbeitsbereichs und der Werkstätten für Menschen mit Behinderung in Wilhelmsdorf, Haslachmühle und Aulendorf. Zwar würden die üblichen Aufgaben, wie beispielsweise Kabelkonfektionierung für die Automobilzulieferer oder Maschinenbauer, fehlen, dafür würden aber bundesweit die Ausstecher und Backartikel aus den NEULAND-Werkstätten nachgefragt werden. „Wir müssen unsere Werkstatträume und Maschinen umstellen und eine weitere Arbeitsschicht mit Ferienhelfern und Mitarbeitenden aus der Verwaltung einplanen, um die Menge bewältigen zu können“, schildert Sigmund. Dies zeige, dass Werkstätte für behinderte Menschen wichtige und zuverlässige Partner in der Industrie sind.

Die Beschäftigten mit Behinderung sind laut Bericht an die Presse froh, dass sie trotz der Krise wieder arbeiten können. Während der Ausgangsbeschränkungen hätten viele ihre Wohngruppe nicht für die Arbeit verlassen können. „Jetzt geht es endlich wieder los und es wird deutlich, dass unsere Arbeit genauso wichtig ist wie die von anderen“, freut sich auch der Werkstattrat in Aulendorf. Die NEULAND-Werkstätten in Wilhelmsdorf, Haslachmühle und Aulendorf suchen noch Freiwillige für einfache Tätigkeiten in der Ausstecher-Produktion. Ansprechpartner ist Olaf Sigmund, der per Mail an sigmund.olaf@zieglersche.de oder unter der Telefonnummer 07503 / 929630 erreichbar ist.