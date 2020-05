Die Verbandsversammlung der Volkshochschule Oberschwaben mit ihren fünf Standorten in Altshausen, Aulendorf, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried findet am Montag, 15. Juni, um 18 Uhr statt, wahrscheinlich in der Stadthalle (nicht wie angekündigt am 28. Mai). Das teilte die VHS Aulendorf mit.