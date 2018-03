VHS verabschiedet Fiderer und Bay

Wolfgang Fiderer und Hugo Bay sind nach beinahe 50 Jahren Mitarbeit bei der Volkshochschule Oberschwaben (VHS) am Montagabend in der Verbandsversammlung verabschiedet worden.

Wie die Stadtverwaltung Aulendorf mitteilt, waren Bay und Fiderer seit der Gründung der Volkshochschule am 24. Januar 1969 für diese tätig. Hugo Bay war Verbandspfleger und zeitweise auch interimsweise Leiter der Geschäftsstelle, Wolfgang Fiderer war Schriftführer. In seine Verantwortlichkeit fiel in den Jahren im Wesentlichen das Personal, Bay war als Verbandspfleger für alles rund um die Finanzen der Volkshochschule verantwortlich. In diesem Zeitraum hätten die beiden die Einrichtung in ihrer heutigen Form wesentlich mitgeprägt und die VHS zu einem der größten Bildungsträger in der Region mitentwickelt, teilt die Stadt mit.

Die Volkshochschule Oberschwaben ist eine Zweckverband der Gemeinden Altshausen, Aulendorf, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried und hat den Hauptsitz in Aulendorf. Der ehemalige Zweckverbandsvorsitzende Kurt König (unser Bild, von links) verabschiedetet Wolfgang Fiderer und Hugo Bay zusammen mit dem Verbandsvorsitzenden Aulendorfer Bürgermeister Matthias Burth.