VHS Oberschwaben wird zertifiziert

Seit dem 7. November ist die Volkshochschule Oberschwaben mit Sitz in Aulendorf als Bildungseinrichtung zertifiziert. Nach Einführung eines umfangreichen Qualitätsmanagements wurde der VHS das Qualitätszertifikat „Zertifizierte Bildungsqualität“ (ZBQ) verliehen. Laut Pressemitteilung handelt es sich um ein Prozessmodell der Qualitätsentwicklung des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg.

Das nun ausgestellte Zertifikat ist drei Jahre gültig, danach muss es erneuert werden. Dadurch entstehe ein kontinuierliches Qualitätsmanagement, so die VHS weiter. Dessen Ziel sei es, erfolgreiches Lernen zu ermöglichen und die Volkshochschule als moderne Bildungseinrichtung positiv weiterzuentwickeln. Im Mittelpunkt stehe dabei eine bedarfsgerechte Angebotsentwicklung mit aktuellen Themen, neuen Veranstaltungsformen und dem Einsatz neuer Medien.

Ein erster Schritt dahin wurde mit dem Einstieg in die VHS-App getan, die eine bundesweite Suche nach Kursen ermöglicht. Alle Kurse der VHS Oberschwaben sind auf dieser in sämtlichen App Stores kostenlos installierbaren Plattform zu finden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.