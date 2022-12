VHS Oberschwaben veröffentlicht neues Programm

(sz) - Unter dem Motto: „Bewährtes erhalten – Neues wagen“ hat die VHS Oberschwaben ihr neues Programm für das Frühjahrs- und Sommersemester 2023 veröffentlicht. Es ist als Heft oder Flyer mit QR-Codes an den bekannten Auslagestellen zu erhalten und steht als Blätterkatalog auf der Homepage zum Durchstöbern zu Verfügung. Dies teilt die VHS mit.

Fast ein Drittel der Kurse in dem Programm sind neu. Daneben finden sich bei der VHS Oberschwaben, deren Geschäftsstelle in Aulendorf ist und die weitere Standorte in Bad Schussenried, Ingoldingen, Bad Buchau, Bad Saulgau und Altshausen unterhält, auch zahlreiche Angebote, die sich bewährt haben und die immer wieder gerne gebucht werden.

Innovatives gibt es in allen Fachbereichen zu entdecken: Im Bereich Musik sind zwei neue Chorprojekte für kleine und große Sangesfreudige im Angebot, der Bereich Psychologie bietet ein Seminar zum Thema Resilienz und Selbstwirksamkeit an und in die Natur führen verschiedene Veranstaltungen, unter anderem zu den Fledermäusen am Federsee und in den Botanischen Garten Ulm. Wer immer schon wissen wollte, wie man seine Schuhe am besten pflegt, findet ein 1x1 der Schuhpflege. Im Fachbereich 5 besteht das Angebot, das neue Programm Microsoft One Note kennenlernen.

Eine Entdeckungsreise durch das vielfältige Programm mit den verschiedenen Kursen und Veranstaltungen ist online auf der Homepage www.vhs-oberschwaben.de möglich. Über die Seite sind auch die Buchungen möglich.

Darüber hinaus teilt die VHS eine wichtige Änderung in eigener Sache mit: Durch die Neuregelung des Paragrafen 2b des Umsatzsteuergesetzes (UStG) ändere sich viel bei der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand, heißt es in der Mitteilung. Davon ist auch der Zweckverband VHS Oberschwaben als Träger der VHS Oberschwaben betroffen. Durch die Neuregelung würden ab 1. Januar 2023 viele Veranstaltungen und Kurse der VHS grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig. Daher müsse die Volkshochschule die Kursgebühren um die aktuell geltende Umsatzsteuer in Höhe von 19 Prozent anheben. Kurse, die die berufliche Bildung betreffen, seien laut der gesetzlichen Regelung derzeit von der Umsatzsteuer befreit; hier erfolge keine Preiserhöhung. Entsprechende Angaben sind in der jeweiligen Kursbeschreibung zu finden.

Die Geschäftsstelle in Aulendorf legt vom 24. Dezember eine Weihnachtspause bis einschließlich 8. Januar ein, die VHS-Mitarbeiterinnen der TBG in Bad Saulgau sind in dieser Zeit jedoch telefonisch zu erreichen: von Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr und 14bis 17 Uhr, sowie samstags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 07581 / 2009-0.