VHS Oberschwaben startet ins neue Semester

Bei der Volkshochschule Oberschwaben beginnt am 2. März das neue Semester. Wie immer gibt es in den den fünf Standorten Altshausen, Aulendorf, Bad Buchau, Bad Saulgau und Bad Schussenried ein vielfältiges Programm mit neuen Angeboten. Darüber hinaus teilt die VHS mit, dass der neue Veranstaltungsraum in Aulendorf am Freitag, 6. März, mit der Veranstaltung „Freiheit mit 50 Kubik! – Kultur und Genuss“ offiziell eingeweiht wird.

Auf Entdeckungsreise in die Region begibt sich die VHS mit einer Fahrt ins „Auto & Traktormuseum“ am Bodensee, dem Besuch der Ravensburger Stadtschauspiels „Die Türmerin“ und vier „Kultu(o)uren in unsere Region“, welche Kultur und Kulinarik verbinden. Etwas weiter weg führen die Fahrten zur großen Landesausstellung „Azteken“ in Stuttgart und zur KZ-Gedenkstätte in Dachau. Ein aktuell viel diskutiertes Thema steht laut Programmankündigung im Mittelpunkt von zwei Veranstaltungen zum Thema „Hate Speech im Internet“. Diese werden in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Ravensburg kostenfrei angeboten.

Für alle Tanzbegeisterten gibt es gleich eine ganze Reihe neuer Kurse. Die Angebote reichen von Bachata über Salsa Linea bis zu Kizomba. Innovative Ansätze, der Natur nahe zu kommen, bieten das „Achtsame Waldabenteuer – Biber“ für Kinder und das „Waldbaden-Kennenlernangebot“ für Erwachsene. Kunstinteressierte finden beim Outdoor-Kunstprojekt „Urban Sketchers“ neue Entfaltungsmöglichkeiten. Alten Handwerken widmen sich die Angebote „Spinnen mit der Handspindel“ und „Goldschmieden“.

„Nähen wie das tapfere Schneiderlein“ ist ein neues VHS-Angebot für junge Leute. Musikalisch wird es mit den Angeboten der „1st Pipe Revolution Pipes Drums“, bei denen man den Umgang mit Dudelsack und schottischen Trommeln erlernen kann. Im Bereich Gesundheit können neue Yogakurse für Erwachsene und Jugendliche gebucht werden.