Erfolglos ist ein Einbruchsversuch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3 Uhr in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Auf der Steige in Aulendorf geblieben. Polizeiangaben zufolge versuchten Unbekannte, mit einem Schraubendreher das Kunststofffenster zu den Büroräumen aufzuhebeln. Der Polizeiposten Altshausen bittet um Hinweise unter Telefonnummer 07584 / 92170.