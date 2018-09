Verspätete Züge zerren am Geduldsfaden

Verspätungsstatistik

Die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg hat die Verspätungen der aus Richtung Sigmaringen in Aulendorf ankommenden Züge für die drei Wochen von Ende August bis Mitte September ausgewertet. Laut Verkehrsvertrag sind Züge pünktlich, wenn sie maximal 3.59 Minuten Verspätung haben. Mehr als die Hälfte der Züge (54 Prozent) des Neigetechnik-Netzes – die langen gelb-weißen Triebwagen – war demnach unpünktlich, kam also vier oder mehr Minuten zu spät in Aulendorf an. Diese Züge sind von den Langsamfahrstellen im Raum Tübingen betroffen. Deutlich besser sei die Situation bei den Zügen des Regionalbahn-Netzes – die kleinen roten Triebwagen, die nicht von diesen Langsamfahrstellen betroffen sind. Hier waren immerhin 67 Prozent der Züge pünktlich. 15 Prozent waren allerdings mehr als sechs Minuten verspätet. Die Regionalbahnen starten in Sigmaringen und sind damit im Gegensatz zu den gelb-weißen Triebwagen von den Langsamfahrstellen im Raum Tübingen nicht betroffen. (pau)