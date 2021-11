„Verruckte Sitzung in verruckte Zeita“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Zunftversammlung der Narrenzunft Aulendorf e.V. konnten die Zunftmeister Flo Angele und Michael Weißenrieder am 30.09. einladen. Zum Gedenken an die Verstorbenen der letzten zwei Jahre erhob sich die Versammlung. Besonders galten diese Thomas „Kruschtler“ Gessler. Die Geschäftsführenden Zunfträte trugen ihre Berichte aus 2019 und 2020 vor. Narrenschreiberin Steffi Fischer las die Protokolle und wurde, wie alle Weiteren, einstimmig per Handzeichen entlastet. Rolf Reitzel zog in seinen Berichten noch als Zunftmeister ein positives Resümee. Viele Narrentreffen wurden besucht, eine Bestuhlung für das Zunftheim und Häser für die Hofpagen angeschafft. Mit dem Landschaftstreffen 2021 hatte er sich einen schönen Abschluss seiner 9-jährigen Tätigkeit erwartet. Corona sah das leider anders. In diese besondere Fasnet viel Zeit investiert hat Michael Weißenrieder, der die vielen Videos auf YouTube und der Homepage veröffentlichte und eine gelungene „Fasnet dahoim“ ermöglichte. Besonderer Dank galt den Firmen Heydt und Stefan Dangel, die den Narren einen Narrenbaum stellten. Den HeWaHe, die in der Hauptstraße Bändel aufgehängt haben und Pfarrer Antony und Stefan Weinfurter, die eine Narrenmesse in Präsenz und im Internet ermöglichten. Die Ehrenzunftmeister Klaus Wekenmann und Hartmut Sczech baten um Reitzels Entlastung und richteten Dankesworte an Paul Mock. Ohne ihn hätte man keine neuen Narrenfreundschaften schließen können. Säckelmeisterin Carina Baur trug tadellose Kassenbestände vor und die Kassenprüfer Jürgen Müller und Hartmut Sczech lobten den hervorragenden Zustand. Zeugwart Markus Schwarz wurde seinem Ruf gerecht. Das Zeug ist zwar alt, aber in Ordnung und durch die ausgefallene Fasnet ist es noch ein Jahr länger in Ordnung. Mitgliedswart Michael Weißenrieder, Maskenwart Kai Gehnen, Ordenswart Joachim Zimmermann und Umzugswart Philipp Fischer berichteten ebenfalls von gewohnten Zahlen und Fakten. Britta Wekenmann und Tom Nagy wurden nach Anträgen als Zunfträte vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Matthias Burth wandte sich wortreich an die Versammlung. Dass der Verein für Werte und Gemeinschaft stehe, hob er besonders hervor. Er trüge nicht nur zum Erhalt des Brauchtums bei, sondern zu einem elementaren Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Ob eine Fasnet 2022 wie gewohnt stattfinden darf, sei ein Blick in die Glaskugel. Zu guter Letzt dankte er Rolf Reitzel für seine offene und konstruktive Art, die er stets an den Tag legte und seiner Frau Ingrid für den Rückhalt.