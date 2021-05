Verpackungsmüll steigt während Corona

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher greifen seit Beginn der Pandemie vermehrt zu Wegwerfverpackungen, die Skepsis gegenüber Mehrwegalternativen steigt, wie der Bund Aulendorf in einer Pressemitteilung beobachtet. An vielen öffentlichen Plätzen quellen die Mülleimer über und so landen Verpackungen letztendlich auch in Wiesen, Wäldern und Flüssen.

Dabei gibt es auch beim Essen-to-go gute Alternativen, wie Bruno Sing vom Bund Aulendorf erklärt: „Einwegverpackungen sind im Vergleich zu Mehrwegverpackungen in Coronazeiten nicht die bessere Lebensmittelverpackung.“ Die Verbraucherinnen und Verbraucher setzten sich durch den Gebrauch von Mehrwegverpackungen keinem größeren Viren-Risiko aus. „Spülmittel und heißes Wasser über 60 Grad Celsius töten sowohl das Coronavirus als auch andere Viren und Bakterien wirksam ab. Beim Befüllen von Mehrwegflaschen mit Wasser aus dem Wasserhahn oder aus einem Wasserspender sollte darauf geachtet werden, dass die Flaschen den Wasserhahn nicht direkt berühren“, sagt Sing.

Pro Stunde würden in Deutschland 320 000 Einwegbecher für den schnellen Kaffee für unterwegs verbraucht. Der Bund rät deshalb, einen eigenen Becher mitzunehmen oder einen Recup-Pfandbecher zu verwenden. Der Landkreis Ravensburg beteiligt sich am Recup-System. Ein Verbot, Mehrwegbehälter wieder zu befüllen, gebe es nicht. Der Gebrauch und das Wiederbefüllen seien weiterhin erlaubt, allerdings müssen Geschäfte und Restaurants diese Möglichkeit nicht anbieten.

Außerdem könnten Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkaufen bewusst auf Plastik verzichten, indem sie zum Beispiel wiederverwendbare Brotbeutel, Gemüsenetze sowie Transportboxen nutzen. So können Einwegtüten eingespart werden. Am besten sind Produkte ohne Verpackungen, so die Pressemitteilung weiter. Manche Geschäfte stellen Kundinnen und Kunden auch Mehrweg- oder Pfandgefäße bereit. Bei Getränken lasse sich beispielsweise durch Mehrweg-Glasflaschen einfach Plastik einsparen.