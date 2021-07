Verklickt! – Sicherheit im Medienalltag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ende Juni hat Polizeihauptmeister Gerhard Messer die Klassen 5 am Studienkolleg St. Johann Blönried besucht. Sein Anliegen: Die Schülerinnen und Schüler informieren, worauf sie beim Nutzen ihrer Smartphones und Tablets achten müssen. Nach einem langen Lockdown ist dies die erste Präventionsveranstaltung an der Schule in Präsenz.

Passwortsicherheit ist sein erster Punkt. „Warum geben so viele Jugendliche ein Passwort weiter?“ lautet eine seiner Fragen. Der sympathische Polizist geht auf die Schülerinnen und Schüler zu, kommt schnell mit ihnen in Kontakt. Er erzählt authentische Fälle, hilft mit Ratschlägen und Tipps weiter. Wie ein sicheres Passwort erstellt werden kann, zeigt Messer zum Beispiel mit einer Folie während seines Vortrages. Zum Aspekt „Webcam“ zeigt er ein kurzes Video. Die Schülerinnen und Schüler verstehen sofort, worum es hier geht. Manche berichten auch von eigenen Erfahrungen in der Familie oder im Bekanntenkreis. Viel Zeit nimmt er sich für alles, was mit Chatverhalten und den Umgang mit Internet-Bekanntschaften zu tun hat. „Im Netz ist nichts geheim,“ erklärt er, „und im Netz gibt es keine echten Freunde.“ Dass die angegebene Identität einer Person, die man über das Internet kennenlernt, nicht unbedingt stimmen muss, ist ein wichtiger Aspekt seiner Aufklärung.

Was man beim Posten von Fotos unbedingt beachten muss, was „Gerüchte im Netz verbreiten“ bedeutet und welche Folgen dies nach sich zieht – Medienerziehung für die Jüngsten an der weiterführenden Schule. Polizeihauptmeister Messer hat sich bei seinem Besuch der Fünftklässler viel Zeit für alle Fragen der Schülerinnen und Schüler genommen.

Am Ende erklärt Gerhard Messer, wie die Schülerinnen und Schüler sich verhalten sollen, wenn etwas schiefgelaufen ist oder wenn sie Angst bekommen: „Seid ehrlich und habt den Mut, euch zu öffnen! Sprecht mit einem Erwachsenen, dem ihr vertraut. Ihr dürft eure Gefühle zeigen. Bleibt nicht allein mit euren Sorgen, sondern wendet euch an eine Vertrauensperson!“ ermuntert der Polizeihauptmeister die Fünftklässler.

Digitale Medien gehören zum Alltag. Mit diesem Besuch an der Schule sollen die Schülerinnen und Schüler zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Smartphone erzogen und vor Gefahren im Netz gewarnt werden.