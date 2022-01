Verkehrssicherheitswoche macht Halt in Aulendorf

Die Verkehrssicherheitswochen an beruflichen Schulen finden ab Montag, 31. Januar, in Aulendorf an der Edith-Stein-Schule statt. Die Kreisverkehrswacht und das Polizeipräsidium arbeiten bei dieser Kampagne zusammen, wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt. Die Unfallprävention gehöre als „fundamentaler Baustein“ zur Verkehrssicherheit, heißt es. Unter dem Motto „No Game sicher Fahren – Sicher Leben“ (www.no-game-bw.de ) werden die jungen Fahrer für ihre Unfallrisiken sensibilisiert.

Die Verkehrssicherheitswoche umfasst neben Verkehrsunterricht auch Workshops, in denen Experten den Schülerinnen und Schüler im Alter von 18 bis 24 Jahren Hauptunfallursachen vermitteln und positive Verhaltensänderungen aufzeigen. Geschulte Polizeibeamte des Referats Prävention gehen auf Themen wie Raserei, Ablenkung durch das Smartphone sowie die Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit durch Alkohol-und Drogenkonsum ein. Die Kreisverkehrswacht unterstützt diese Aktion und bereichert sie mit einem Rauschbrillenparcours, einem Reaktionstest und einem Ablenkungsworkshop.