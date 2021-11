Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag in Aulendorf/ Rugetsweiler bei der Tankstelle an der alten Kiesgrube. Am späten Nachmittag stellten die Beamten laut Polizeibericht fest, dass ein Fahrzeug das Verkehrszeichen (Vorfahrt gewähren) umgefahren und beschädigt hat. Die aufgefundenen Fahrzeugteile einer vorderen Stoßstange lassen laut Polizei darauf schließen, dass es sich um einen VW Golf VII in der Farbe weiß/grau handelt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751/803-6666, zu melden.