Verkehrslärm und fehlende Parkplätze bemängelt

Um zu erfahren, welche städtebaulichen Probleme es im Gebiet „Stadtkern II“ gibt und ob Privateigentümer ein Interesse haben, zu sanieren, sind 380 Fragebögen an Eigentümer und Bewohner in dem Gebiet verschickt worden. Knapp 42 Prozent der befragten Eigentümer antworteten, bei den Bewohnern nahmen nur knapp 16 Prozent an der Befragung teil. Insgesamt kamen also 102 Fragebögen zurück. Diana Jeske, Projektleiterin bei der Wünstenroth Haus- und Städtebau, sprach von einem „guten Rücklauf“.

Gute 60 Prozent der Antworten bejahen eine Beeinträchtigung im Wohn- und Gewerbeumfeld. Wie aus dem Bericht zu den vorbereitenden Untersuchungen hervorgeht, stört allem voran der Verkehrslärm (72 Prozent), aber auch von der Bahn ausgehende Erschütterungen sowie der Betrieb von Gaststätten und anderem Gewerbe, etwa des Einkaufsmarkts. Auch Müll, fehlende Straßen- und Platzgestaltung wurden laut Jeske bemängelt.

Nur wenige wollen wegziehen

Zudem wurden mögliche Gründe für die Störungen abgefragt. 43 Prozent der Befragten gaben laut Untersuchungsbericht an, dass öffentliche Parkplätze fehlen. Ein negatives Image, eine unattraktive Gestaltung von Straßen und Plätzen sowie eine schlechte Bausubstanz fanden noch zwischen 21 und 27 Prozent der Befragten als Störfaktoren. Benannt wurden allerdings auch fehlende Privatparkplätze, eine unattraktive Nachbarschaft, schlechte Internetanbindung und fehlendes Grün. Wegziehen möchten aus dem Gebiet knapp 14 Prozent. Der Bericht geht daher von einer „hohen Verbundenheit der Bewohner mit ihrem Wohnquartier“ aus.

Die Frage, ob Eigentümer bereit sind, selbst Geld für eine Modernisierung ihres Privateigentums in die Hand zu nehmen – der Bericht nennt es Mitwirkungsbereitschaft – machten 44 Prozent keine Angaben. Von denjenigen, die Angaben machten, gaben die meisten (30 Prozent) an, nicht mitwirken zu wollen, knapp 19 Prozent beantworteten die Frage mit Ja. Letztere nannten vor allem Heizung und Wärmedämmung sowie Teilsanierung als geplante Maßnahmen, auch Gesamtmodernisierungen sind demnach vorgesehen. Der Bericht wertet die Einstellung der Bewohner und Eigentümer des Gebiets zur Sanierung als „durchaus positiv“, regt aber auch an, die Mitwirkungsbereitschaft „durch eine intensive Beratung und auch durch Öffentlichkeitsarbeit“ zu fördern.