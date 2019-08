Vereine setzen auf Glas statt Plastik

Fleischlastiges Angebot mit vegetarischem Anklang

Curry-, Rote Wurst und Pommes haben das Essensangebot auf dem Schloss- und Kinderfest in diesem Jahr zwar dominiert, geboten war an den Ständen von Vereinen und Gewerbetreibenden darüber hinaus aber auch recht vielfältige Kochkunst. An den rund 25 Essensständen gab es im gewerblichen Bereich etwa Schupfnudeln, asiatische Gerichte, Backfisch, Burger sowie Süßes wie Crêpes, Eis und Schokofrüchte. Die Vereine warteten beispielsweise mit Maultaschen, Schlossbraten, Gyros, Wurstsalat, Steak oder auch Kesselfleisch mit Sauerkraut auf. Und auch die Vegetarier konnten wählen, etwa zwischen Pizza, Pommes, aber auch Falafelgerichten, Kässpätzle oder Kartoffelnudeln mit Apfelmus. Insgesamt gab es fünf Essensstände mit vorwiegend vegetarischem Angebot – wenn auch oft süß statt herzhaft. Die Stadtkapelle bot mit dem Veggi-Burger erstmals ein eigenständiges vegetarisches Gericht an. Ansonsten blieb das Mittagessensangebot, von Pommes und der Portion Sauerkraut einmal abgesehen, vornehmlich fleischlastig. (pau)