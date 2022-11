Vereine in Not: Es werden Vorsitzende gesucht, auch bei der Rheuma-Liga Aulendorf

Wer Interesse am Vereinsvorsitz hat, wendet sich an: Ute Witt, Telefon 07251/916226, E-Mail: u.witt@rheuma-liga-bw.de. Die Postanschrift der Rheuma-Liga Aulendorf lautet: Rheuma-Liga Aulendorf, In der Lehmgrube 8, 88326 Aulendorf.

Deutschland ist die Nation des Ehrenamts. Was in vielen anderen Ländern auf der Welt undenkbar wäre, wird hierzulande von engagierten Menschen übernommen. Die Freiwilligen Feuerwehren sind nur ein Beispiel.

Ehrenamtliche in Deutschland retten Leben, setzen sich für Mitbürger oder Geflüchtete ein, besuchen Senioren, lesen Kindern vor, kümmern sich um Tiere oder pfeifen als Schiedsrichter auf dem Kreisliga-Fußballplatz.

Das gesamte Vereinsleben wäre ohne Ehrenamtliche nicht möglich, unsere Gesellschaft ohne Vereine und Engagierte wäre eine ganz andere. Eine trostlose Vorstellung.

Das Problem: Immer mehr Vereinen brechen die Vorsitzenden weg, die Auflösung droht. In dieser Situation steckt derzeit auch die Rheuma-Liga Aulendorf.

250 Mitglieder bei der Rheuma-Liga

„Wir betreuen mit einem ehrenamtlichen Vorstand 250 Mitglieder und Teilnehmer und suchen dringend Unterstützung, um den gut geführten Laden am Laufen zu halten“, berichtet Sozialfachkraft Ute Witt von der Rheuma-Liga Baden-Württemberg im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Der bisherige Vorsitzende Albrecht Fürst müsse aus gesundheitlichen Gründen aufhören. „Sollte das Amt des Vorsitzenden unbesetzt bleiben, muss der Verein bis zum Jahresende aufgelöst werden“, erklärt Witt. Ein entsprechendes Schreiben mit genau dieser Botschaft sei vor zwei Wochen an die Mitglieder versendet worden. „Leider hat sich bisher noch niemand gemeldet. Das ist sehr bedauerlich.“

„Aufwand ist überschaubar“

Wie sie berichtet, besteht der Vorstand aus insgesamt fünf Personen. Es sei ein gutes und eingespieltes Team. „Die anderen Posten wie Buchhaltung oder Schriftführung bleiben besetzt, es muss nur dringend ein neuer Vorsitz gefunden werden“, erläutert Witt. Der Aufwand sei überschaubar. „Es sind im Durchschnitt ungefähr zwei Stunden pro Woche. Wenn eine Weihnachtsfeier zu planen ist, sind es vielleicht mal mehr, dafür ist im Sommer Pause und es ist weniger zu tun.“

Für den Posten an der Vereinsspitze kommen laut Witt alle Interessierten jeden Alters in Frage. „Es ist auch nicht relevant, ob es eigene Erfahrungen mit rheumatischen Erkrankungen gibt.“ Sie fände es „sehr bedauerlich“, sollte sich niemand bereit erklären und die Gruppe aufgelöst werden müssen.

Dass so viele Vereine Probleme haben, den Vorsitzposten zu besetzen, sei eine traurige Entwicklung. Ob es am Gefühl liegt, zu viel Verantwortung zu haben oder daran, dass gemeinschaftliches Engagement nicht mehr so hoch geschätzt wird – laut Witt sei das nicht immer nachvollziehbar.

Rheumatische Erkrankungen betreffen viele Menschen

Wie die Sozialfachkraft erklärt, wäre das Engagement in der Rheuma-Liga für einen „sehr großen“ Personenkreis wichtig. Denn: Jeder Dritte habe in irgendeiner Form eine rheumatische Erkrankung – denn auch Arthrose oder Osteoporose würden zu den degenerativen Erkrankungen zählen.

Wie sie ausführt, komme der Begriff Rheuma ursprünglich aus dem Griechischen und damit würden Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat bezeichnet, die mit Schmerzen einhergehen und oft mit funktionellen Einschränkungen verbunden sind. „Es wäre doch wirklich schön, wenn jemand bereit wäre, sich für so viele Betroffene einzusetzen.“

Verein gibt es seit 1995

Was ist die Rheuma-Liga Aulendorf? Sie bietet seit 1995 Hilfe für alle rheumatischen Erkrankungen. An drei Standorten werden unter Anleitung von ausgebildeten und qualifizierten Physiotherapeuten Trockengymnastik und Wassergymnastik angeboten. So gibt es Trockengymnastik im Familientreff der Caritas und im Dorfgemeinschaftshaus in Zollenreute oder Warmwassergymnastik in der Schwaben-Therme Aulendorf. Auch Nichtmitglieder können laut Witt die Hilfe der Rheuma-Liga in Anspruch nehmen.

Das Motto der Rheuma-Liga laute: Beratung, Begegnung, Bewegung. So stehe ganz oben als Ziel die Beratung und Betreuung von rheumakranken Menschen, aber auch die Aufklärung der Öffentlichkeit über rheumatische Erkrankungen. Es gebe eine Kooperation von Ärzten, Patienten, Therapeuten und Helfern und das Bestreben einer Verbesserung der medizinischen und sozialen Versorgung.

Weitere Gruppen der Rheuma-Liga gibt es übrigens im Umkreis von Aulendorf beispielsweise in Bad Waldsee oder Bad Saulgau.