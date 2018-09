Verein will Kindern mit neuem Kurs Musik nahebringen

Der Musikverein Tannhausen startet demnächst mit einem neuen Kurs zur musikalische Frühförderung für Kinder zwischen vier und sechs Jahren. Einen Elternabend mit Infos zu diesem „Musimo“ gibt es am am Montag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Tannhausen. Der Kurs findet, so teilt der Musikverein mit, einmal wöchentlich je 45 Minuten lang statt und kostet 20 Euro im Monat. Die musikalische Frühförderung gilt als Vorbereitung für späteren Musik- oder Gesangsunterricht. Sie fördert und formt die musikalischen und kreativen Fähigkeiten, die in jedem Kind angelegt sind. Durch Musik und Bewegung, Singen und Sprechen, Basteln und Spielen eigener Instrumente und Musizieren auf Orff-Instrumenten, werden die Kinder ganzheitlich in ihrer Kreativität, Sozialkompetenz und Intelligenz gefördert. Darüber hinaus werden die Kinder unterschiedliche Instrumente und die Grundlagen der Notenlehre kennenlernen.

Weitere Informationen gibt es bei Tanja Laub per E-Mail: t.laub@mail.de und Telefon 07525 / 913026.