Die öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung der VHS Oberschwaben findet am Montag, 15. Juni, um 18 Uhr in der Stadthalle in Aulendorf statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Feststellung der Jahresrechnung 2019, die Haushaltssatzung der Volkshochschule Oberschwaben für das Haushaltsjahr 2020 sowie die Honorarordnung und mögliche Gebührenerhöhung.