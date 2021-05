Verbandsversammlung der Wasserversorgung Schussen-Rotachtal am 11. Mai

In der Aulendorfer Stadthalle, Graf-Erwin-Straße11, beginnt am Dienstag, 11. Mai, um 19 Uhr die öffentliche Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Schussen-Rotachtal. Neben dem Bericht der technischen Verwaltung umfasst die Tagesordnung unter anderem die Erschließung des Wasservorkommens am Mahlweiher, die Ausweisung eines Wasserschutzgebietes mit dem damit verbundenen Antrag auf Erhöhung der Wasserentnahme am Brunnen Mahlweiher und die Umbaumaßnahmen am Pumpwerk Unteressendorf. Darüber hinaus geht es bei der Zusammenkunft um den Aufbau einer Notstromversorgung einschließlich der Auftragsvergabe im veranschlagten Kostenrahmen. Wegen der Corona-Maßnahmen mit der verbundenen FFP2-Maskenpflicht wird bei der Teilnahme um die Einhaltung der Abstandsregeln und Handhygiene gebeten.