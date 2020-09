Verabschiedung in den Ruhestand am Studienkolleg St. Johann

Gleich drei langjährige Kollegen des Studienkollegs St. Johann in Blönried haben sich zum Ende des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet.

Hildegard Roll sei seit 2005 am Studienkolleg im hauswirtschaftlichen Bereich tätig gewesen. In seiner Abschiedsrede betonte Schulleiter Klaus Schneiderhan, dass sie sich bei ihrer Arbeit nie geschont habe und stets zuverlässig, genau und dabei immer freundlich und fröhlich gewesen sei.

Annette Schittenhelm-Gauss ist nach 25-jähriger Tätigkeit als Lehrerin der Fächer Deutsch und Geschichte in den Ruhestand gegangen. Schulleiter Schneiderhan lobte sie in seinen Abschiedsworten als engagierte Lehrerin, die an der Weiterentwicklung des Schulprofils mitgewirkt habe. Seit September 2008 habe Annette Schittenhelm-Gauss die Schulbibliothek im Freizeitbereich des Studienkollegs betreut. Von September 2013 bis Februar 2015 habe sie sich zur Beratungslehrerin ausbilden lassen.

Joachim Will sei nach beinahe 40-jähriger Dienstzeit in den Ruhestand gegangen. Am Studienkolleg in Blönried sei er seit September 1983 tätig gewesen. Sein Engagement an der Schule sei weit über den Unterricht als Deutsch-und Englischlehrer hinausgegangen gegangen. So sei er seit 1989 für die gesamte Organisation der Oberstufe zuständig gewesen. Er sei zudem mehrere Jahre Verbindungslehrer und Personalratsvorsitzender bis zum letzten Diensttag gewesen.