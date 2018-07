Vandalen zündeln an Fassade des Bürgermeisteramts

Mit Brandbeschleuniger haben Unbekannte die Fassade des Aulendorfer Bürgermeisteramts übergossen und sie anschließend angezündet, berichtet die Polizei. Die Tat trug sich am Dienstag, gegen 23.30 Uhr an der südöstlichen Seite des Schlosses zu. Durch das Feuer wurde die Fassade an zwei Stellen geschwärzt. Zeugen haben am Tatort eine Stichflamme gesehen und anschließend mindestens zwei Personen beobachtet, die in Richtung Pfarrhausgässle davonrannten. Hinweise nimmt die Polizei in Altshausen unter Telefon 07584/92170 entgegen.