US-Car-Treffen: Tage des Donners

Die US-Car-Community „The Junkers“ veranstaltet dieses Jahr zum sechsten Mal die „Junkers Days“ in Aulendorf. Ort des Treffens ist bei der Junkers Hall, Hasengärtlestraße 51 in Aulendorf, am Wochenende 20. bis 22. Juli.

Laut Veranstalter werden dieses Jahr noch mehr US-Cars und Bikes als 2017 dabei sein. Damals zeigte der Zähler am Sonntagmittag 399 registrierte Fahrzeuge und insgesamt 117122 PS – letztlich seien es an die 450 gewesen.

Das Treffen steht unter dem Motto „Tage des Donners – The Junkers Days“. Die Mitglieder des Freundeskreises stammen aus dem Raum Ravensburg, Bodensee und Oberschwaben und gründeten sich 2010 als „The Junkers“ in Aulendorf.

Zu den Junkers Days werden Fahrzeuge aus Deutschland sowie den angrenzenden Nachbarländern erwartet, kündigen die Veranstalter an. Es spielt keine Rolle, welches Baujahr oder von welchem Konzern die Fahrzeuge stammen, Hauptsache Made in USA.

Das Treffen beginnt am Freitag, 20. Juli, um 12 Uhr mit der Anreise der Fahrzeuge und Bikes. Am Abend wird die Gruppe Pig-Ass & the Hoodlums Rock ’n’ Roll in seiner ursprünglichsten Form präsentieren.

Am Samstag geht es um 12 Uhr weiter. Ab circa 15 Uhr spielt Earl 60s Garage Beat, Blues, Boogie, 60s & 70s-Rock, Punk, Bluegrass, Surf, Liedermacher & Irish Folk. Neben dem Musizieren hat sich der Wort-Witz als fester Bestandteil in seinen Auftritten eingeschlichen www.daniel-earl.de. Um 16 Uhr donnert es, wie das Motto schon sagt „Days of Thunder“, also „Tage des Donners“. Denn da heißt es Motor an und alle Fahrzeuge brüllen los. Abends ist dann die Bühne reserviert für Engels Hausband aus Aulendorf. Sie präsentieren Musik der 60er- und 70er-Jahre, Country, Folk und Blues. Gespielt werden die legendären Hits der Beatles, CCR, Rolling Stones, Status Quo, Johnny Cash, Elvis und vieler weiterer bekannter Gruppen, welche die Zeit der 60er-/80er-Generation geprägt haben. Anschließend spielt die Band in der Formation Heavens 5 Classic-Rock der 70er und 80er.

Für das leibliche Wohl sorgen wie schon in der Vergangenheit die Schussentäler Schalmeien Aulendorf . Kaffee und Kuchen wird von einer Klasse der Schule am Schlosspark Aulendorf durchgeführt, die das erwirtschaftete Geld für ihre Klassenfahrt verwenden. Des Weiteren ist am Samstag Kinderschminken und Basteln mit Karin Maucher aus Aulendorf. Am Sonntag ist ab 11 Uhr Frühschoppen mit Earl bis zur individuellen Abreise der Besucher.

Über das gesamte Wochenende sind verschiedene Attraktionen am Fest, wie zum Beispiel Kinderhüpfburg, Süßigkeiten Stand, Shirts, Caps und Patches von Shirts-Patches Stuttgart, Fahrzeugverkauf durch Estatewheels, und so weiter geboten. Der Eintritt ist für die gesamte Veranstaltung frei. Spenden sind willkommen.