US-Car Treffen in Aulendorf

Die US Car-Community „The Junkers“ aus dem Raum Ravensburg, Bodensee und Oberschwaben, die in Aulendorf 2010 gegründet wurde, veranstaltet vom 15. bis 17. Juli zum zehnten Mal die „Junkers Days“ in Aulendorf. Ort des Treffens ist die Junkers Hall, Hasengärtlestraße 51.

Zu den Junkers Days werden Fahrzeuge aus Deutschland sowie den angrenzenden Nachbarländern erwartet. Es spielt keine Rolle welches Baujahr oder von welchem Konzern die Fahrzeuge stammen, Hauptsache Made in USA, heißt es in der Ankündigung. Auch Bikes aus Übersee sind dabei willkommen. 2019 waren laut Mitteilung rund 440 Fahrzeuge am Start mit einer Gesamtleistung von 133 711 PS.

Das Treffen beginnt am Freitag, 15. Juli, um 16 Uhr mit der Anreise der Fahrzeuge und Bikes. Am Abend tritt die Gruppe Pig-Ass & the Hoodlums auf. Das Trio spielt Rock’n’Roll in seiner ursprünglichsten Form – ein Brückenschlag von den Originalen der 50er bis zum Neo-Rockabilly.

Am Samstag geht es um 12 Uhr weiter. Ab ca. 15 Uhr spielt „Earl“ Musik, wie 60`s Garage Beat, Blues, Boogie, 60s&70s-Rock, Punk, Bluegrass, Surf, Liedermacher & Irish Folk. Um 16 Uhr heißt es „Motor Start“, und alle Fahrzeuge brüllen los. Abends ist dann die Bühne reserviert für „Four Beats Faster“ mit Classic Rock der 70er, 80er und 90er.

Für Verpfleung sorgen die Schussentäler Schalmeien Aulendorf. Am Samstagmittag und Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen. Die Bewirtung wird von einer Klasse der Schule am Schlosspark Aulendorf durchgeführt, die das erwirtschaftete Geld für ihre Klassenfahrt verwenden. Des Weiteren ist am Samstag Kinderschminken und Basteln mit Karin Maucher aus Aulendorf.

Am Sonntag ist ab 11 Uhr Frühschoppen mit „Earl“ bis zur individuellen Abreise der Besucher.

Über das gesamte Wochenende sind verschieden Attraktionen am Fest wie zum Beispiel Kinder-Hüpfburg, Süßigkeitenstand oder auch Shirts, Caps und Patches. Die Fahrzeuge und Bikes können das ganze Wochenende besichtigt und bestaunt werden. Besucher können auch Fragen zu den Fahrzeugen stellen.

Der Eintritt ist für die gesamte Veranstaltung frei. Die Veranstalter freuen sich über eine freiwillige Spende. Weitere Infos wie Anfahrt, Campground „for free“ mit Duschen, Hotels und anderes stehen auf der Homepage www.the-Junkers.de zur Verfügung. Das Frühstück ist für alle Teilnehmer kostenlos.