Ursache für Großbrand auf Wertstoffhof ist geklärt

Die Ursache des Großbrandes auf dem Gelände des Wertstoffhofes in Aulendorf Anfang Februar steht fest. Nach den Ermittlungen der Polizei und den Untersuchungen eines Brandsachverständigen ist das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit deshalb ausgebrochen, weil sich nicht ordnungsgemäß entsorgte Akkus oder nicht ordnungsgemäß entsorgtes Abfallmaterial wie Farben, Lacke oder Leinöl bei einem chemischen beziehungsweise biologischen Abbauprozess entzündet haben. Das teilen die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidiums Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Bei dem Großfeuer in der Nacht vom 10. Februar, brannte die Betriebshalle des Entsorgungsunternehmens samt der darin gelagerten Gerätschaften ab. Es entstand ein Schaden von rund einer Million Euro. In der Brandnacht wurden Anwohner in der Stadt gewarnt, ihre Türe und Fenster wegen des Feuers geschlossen zu halten und ihre Häuser nicht zu verlassen.

Die Ermittlung der Brandursache erfolgte nach Auskunft der Polizei im Ausschlussverfahren. Dass sich nicht ordnungsgemäß entsorgter Abfall selbst entzündet habe, sei die letzte verbliebene Ursache, die der Brandsachverständige habe benennen können, nachdem alles andere ausgeschlossen werden konnte, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums mit. Anhaltspunkte für eine technische Ursache oder gar eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich nicht ergeben.

Damit ist davon auszugehen, dass der entsprechende Abfall falsch abgegeben, und nicht etwa falsch gelagert, wurde. Möglich sei das etwa, „indem man es zum Beispiel einfach im Gelben Sack mit abgibt“, so der Sprecher. Das falle bei einer Sichtprüfung nicht zwangsläufig auf. Auf Wertstoffhöfen gebe es für entsprechenden Abfall Sonderbehältnisse, in denen dieser ordnungsgemäß entsorgt werden könne. Einen Verursacher wird man nach Einschätzung des Polizeisprechers in einem solchen Fall wohl kaum ermitteln können. Die Polizei hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet und die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft übergeben.