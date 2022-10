Unterwegs in Aulendorf zum „Tanken“ mit drei Promille

Nicht um Sprit zu kaufen, sondern um sich weiteren Schnaps zu besorgen, ist am Montagmittag gegen 12 Uhr ein 56-jähriger Autofahrer zu einer Tankstelle in der Straße Alte Kiesgrube in Aulendorf gefahren. Laut Polizeibericht bemerkte die Verkäuferin, dass der Mann deutlich betrunken war und verkaufte ihm keinen weiteren Alkohol. Sie nahm ihm stattdessen den Autoschlüssel ab und rief die Polizei.

Weil ein Alkoholtest knapp über drei Promille ergab, nahm die Polizeistreife den 56-Jährigen zur Blutentnahme mit ins Krankenhaus. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen den Mann wegen seines betrunkenen Zustands in Gewahrsam. Ihn erwarten nun nicht nur eine Strafanzeige und führerscheinrechtliche Folgen, sondern auch die Rechnung für den unfreiwilligen Aufenthalt in der Arrestzelle.