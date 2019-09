Unterricht an der Grundschule beginnt

Das Schuljahr 2019/2020 beginnt für die Klassen 2 bis 4 der Grundschule Aulendorf am Mittwoch, 11. September, um 8.15 Uhr. Unterrichtsende ist für alle am Vormittag um 12 Uhr. Die dritten Klassen haben außerdem Nachmittagsunterricht von 14.10 bis 15.40 Uhr. Die Frühbetreuung und die Ganztagesschule mit Mittagessen beginnen mit dem ersten Schultag, teilt die Schule mit. Der Unterricht erfolgt gemäß dem Stundenplan samt Nachmittagsunterricht ab Donnerstag.

Zum Schuljahresbeginn gibt es für die Klassen 2 bis 4 in der Katholischen Kirche am Donnerstag, 12. September, um 7.30 Uhr einen Ökumenischen Schülergottesdienst in der Katholischen Kirche St. Martin. Die Einschulungsfeier der ersten Klasse ist am Freitag, 13. September. Ab 8 Uhr findet der Ökumenische Einschulungsgottesdienst in der Evangelischen Thomaskirche statt, gefolgt von der Einschulungsfeier ab 9 Uhr in der Stadthalle.