Unterricht an der Grundschule beginnt

Wie die Grundschule Aulendorf mitteilt, startet der Unterricht für die Klassen 2 bis 4 am Montag, 10. September, um 8.15 Uhr. Unterrichtsende ist um 12 Uhr. Die Frühbetreuung und die Ganztagesschule mit Mittagessen beginnen mit dem ersten Schultag. Unterricht laut Stundenplan samt Nachmittagsunterricht ist ab Dienstag.

Am Dienstag, 11. September, findet um 7.30 Uhr der ökumenische Schülergottesdienst zum Schuljahresbeginn für die Klassen 2 bis 4 in der Katholischen Kirche St. Martin statt. Der katholische Schülergottesdienst am Donnerstag, 13. September, entfällt. Die Einschulungsfeier der ersten Klassen beginnt am Donnerstag, 13. September, um 8 Uhr mit dem ökumenischen Einschulungsgottesdienst in der evangelischen Thomaskirche. Ab 9 Uhr ist die Einschulungsfeier in der Stadthalle