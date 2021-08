Unterlagen für Briefwahl online zu beantragen

Bei Fragen zum Antragsverfahren dürfen Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an das Bürgerbüro, Frau Kehrer, unter der Nummer 07525 934-137 oder der Mailadresse

Mit der Ausgabe von Briefwahlunterlagen kann erst Ende August begonnen werden, sobald die Wahlbenachrichtigungen bei den Bürgern eingegangen sind die Stimmzettel bei der Stadtverwaltung vorliegen.

Zur Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, kann die Erteilung eines Wahlscheins, mit dem Sie per Briefwahl wählen können, schriftlich, elektronisch oder durch persönliche Vorsprache beantragt werden. Telefonische Anträge sind leider nicht zulässig.

Die Stadt Aulendorf bietet die Beantragung der Briefwahlunterlagen im Internet auf unserer Homepage www.aulendorf.de auf der Startseite oder unter der Rubrik Aktuelles / Wahlen an. Die Daten, die Sie in das Erfassungsformular eintragen, finden Sie auf Ihrer Wahlbenachrichtigung.

Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und einfach mit Ihrem Smartphone über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und möglicherweise noch eine abweichende Versandadresse. Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit die Briefwahlunterlagen schriftlich zu beantragen. Bitte verwenden Sie hierzu die zugesandten Unterlagen und senden Sie den Antrag an die Stadtverwaltung oder werfen es in den Briefkasten des Rathauses.

Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch formlos eine E-Mail an manuela.kehrer@aulendorf.de schreiben und einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben. Die Briefwahlunterlagen werden Ihnen in allen oben genannten Fällen per Post zugesandt.

Es besteht auch die Möglichkeit, persönlich ins Bürgerbüro kommen, die Stadt Aulendorf bittet jedoch darum, aufgrund der Corona-Pandemie eine der oben genannten Möglichkeiten zu bevorzugen.