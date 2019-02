Unter 18-Jährige feiern mit Partypass

Mit Fasnetsparty und Jugenddisko in der Säulenhalle wird sich der Jungzunftrat wieder an der Aulendorfer Straßenfasnet beteiligen.

Los geht es am Mittwochabend, dann werden die „TC DJs“ für Stimmung in der Säulenhalle sorgen. Dort feierten Aulendorfer aller Altersklassen miteinander, berichtet Ferdinant Feucht, Vorsitzender des Jungzunftrats. „Das ist das Tolle, dass auch Eltern mit den Kinder zusammen kommen. Und auch die Musik ist bunt gemischt.“

Jugenddisko am Vormittag

Auch am Gumpigen wird in der Säulenhalle gefeiert, dann haben abends ab 20 Uhr allerdings nur noch Besucher über 16 Jahren Zutritt. Wie vom Jugendschutz vorgesehen ist um 24 Uhr Schluss für unter 18-Jährige. Der Jungzunftrat sehe sich, so teilt er mit, in der Pflicht besonders auf den Jugendschutz und dessen Einhaltung zu achten. Deswegen wird bereits am Eingang eine Ausweis- und Taschenkontrolle durchgeführt, wobei für Jugendliche unter 18 Jahren an beiden Tagen ein Partypass notwendig sein wird.

Ein Bändelsystem signalisiert den Mitarbeitern an der Bar das Alter der Gäste. Vor dem Umzug wird kein hochprozentiger Alkohol an der Bar ausgeschenkt.

Außerdem wird es am Gumpigen-Donnerstag zwischen 10.30 bis 13 Uhr nochmal eine Jugend-Disko in der Säulenhalle geben. Ein neuer Versuch, nachdem im vergangenen Jahr pausiert wurde und die Versuche, mit dieser Veranstaltung Jugendliche anzusprechen, in den Vorjahren eher erfolglos verliefen. Angesprochen werden sollen gerade auch ältere Jugendliche zwischen rund 15 und 18 Jahren.

Insgesamt ist der Jungzunftrat mit derzeit etwa 14 Aktiven auch in diesem Jahr wieder stark auf die Hilfe angewiesen. „Vier von uns sind noch unter 18 Jahren“, erklärt Feucht, entsprechend könnten diese vier nicht voll an der Bar mitarbeiten. „Aber es ist machbar, wir haben auch ein paar Neuzugänge, das hilft auch viel. Und dann haben wir im Freundeskreis einige, die seit vielen Jahren eifrig unterstützen.“